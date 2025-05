Testasimme, millainen huumori saa esikoululaiset repeilemään – yksi vanha jekku ei nykylapsiin uponnut

Pikkulapsilla on täysin omanlaisensa huumori. Tutkija toivoo, että leikki ja huumori saisivat enemmän jalansijaa varhaiskasvatuksessa, esikoulussa ja koulussa.

Lapset kaipaavat esikoululta leikkiä, pelejä ja kavereita. Tiistaina julkaistun lapsibarometrin mukaan esikoululaiset ymmärtävät, että leikki on lapsen oikeus.

Päiväkotilasten huumorista väitellyt kasvatustieteen tohtori Tuula Stenius on ilahtunut siitä, että lapset ovat nostaneet esille leikin tärkeyden.

Se kun on suoraan kytköksissä hauskuuteen, huumoriin ja yhdessäoloon.

– Vapaa leikki on lapsen omaehtoista leikkiä, jota lapset itse kehittelevät. Vapaata leikkiä pitäisi lisätä. Lapset selvästi kokevat, että sitä ei ole tarpeeksi.

MTV Uutiset kysyi joukolta helsinkiläisiä esikoululaisia, millainen huumori heihin uppoaa.

Kun Neo Sakko vielä mietti vastaustaan, vieressä istuva Oliver Ahonen kiirehti vastaamaan, että "pieru". Sen jälkeen Ahonen teki tv-kameran edessä mojovat kainalopierut tottunein ottein.

Katso ylhäältä videolta, kuinka irtoaa kunnon kainalopieru ja millaisia vitsejä eskarilaiset kertoivat! Samalla kokeilimme uppoaako aikuisen hassu temppuilu lapsiin.

Oliver Ahonen kyllästyi aikuisen yritykseen olla hauska. Pieruhuumori toimii Ahosen mielestä parhaiten tilanteessa kuin tilanteessa.

Vessaharja nauratti koko kevään

Tohtori Tuula Steniuksen mukaan on tavallista, että lapset alkavat noin viisivuotiaasta ylöspäin kertoa vitsejä. Mutta vitsejä ei veistellä kuitenkaan sillä tavoin, kuin aikuiset luulevat.

– Lapset eivät välttämättä ymmärrä vitsiä. Tärkeämpää on kertoa se. On kiva muistaa ulkoa vitsi, jonka isompi on kertonut. Tietenkin se, millainen vaikutus vitsillä on kuulijaan, on tärkeä pointti kertojalle.

Steniukselle selvisi huumoritutkimuksessaan, että päiväkotien henkilöstö ei aina tunnistanut esikoululaista nuorempien pikkulasten huumoria. Niin absurdia se oli.

– Lapsia nauratti, kun toinen meni maton alle tai putosi jostain. Eräässä päiväkodissa koko kevään paras vitsi oli, kun joku sanoi sanan vessaharja.

Steniuksen mielestä leikille ja huumorille pitäisi antaa sijaa vielä alakoulussakin. Leikki on tutkimusten mukaan hyvin tärkeää vielä kahdeksanvuotiaillekin. Samalla menee oppi paremmin perille.

Päiväkoti Fredriksbergin esikoululaiset innostuivat kertomaan tukun vitsejä kameran edessä.