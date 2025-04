Varhaiskasvatuksen maksuttomuus kuumensi tunteita MTV:n tentissä: "Poliitikot lahjovat äänestäjiä"

Puolueiden ehdokkaat myöntävät, että varhaiskasvatuksen maksuttomuus kaikille on "pitkän ajan tavoite". PS Vigelius on taas "lopen kyllästynyt" maksuttomuus-keskusteluun.

MTV:n Kuumat nimet -tentissä oli kahdenlaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö varhaiskasvatuksen olla maksutonta kaikille.

Ainakin RKP:n ja vihreiden ja SDP:n pitkän tähtäimen tavoite on tehdä varhaiskasvatuksesta maksutonta kaikille. Taustalla on se, että nykyistä suurempi osa pienistä lapsista halutaan varhaiskasvatuksen piiriin.

Euroopan unionin tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 96 % kolme vuotta täyttäneistä lapsista osallistuisi varhaiskasvatukseen. Tällä hetkellä Suomessa tämä prosentti on noin 78.

Prosenttia halutaan ylöspäin muun muassa siksi, että entistä useampi vanhempi olisi töissä sen sijaan että hoitaisi lasta kotona. Yhtenä houkuttimena on pidetty varhaiskasvatuksen muuttamista kokonaan maksuttomaksi.

"Tätä kohti pitäisi mennä"

Maksuttomuutta visioivat puolueet kuitenkin myöntävät, että tässä taloudellisessa tilanteessa se on vaikea tavoite. Jo tällä hetkellä tilanne on se, että yli puolet lapsista on maksuttomassa päivähoidossa. Päivähoitomaksut kattavat enää pienen osan varhaiskasvatuksen kuluista, jotka ovat kunnille noin 4 miljardia euroa vuodessa.

– Se on pitkän tähtäimen tavoite, johon haluamme siirtyä. Kaksivuotinen esiopetus on tärkein tavoite tässä ensisijaisesti, maksuttomuus on toissijainen, sanoo vihreiden Jenni Pitko Oulusta.

Osa puolueista edistää maksuttomuutta varhaiskasvatukseen kaikille, mutta pitkällä tähtäimellä.Lehtikuva

Henrik Wickström (r.) sanoo, että maksuttoman varhaiskasvatuksen myötä voidaan tarjota tukea lapsille ja nuorille.

– Meidän puolueemme vaaliohjelmassa se on sen takia, että tätä kohti pitäisi mennä. Sitä kautta voidaan tarjota tukea lapsille ja nuorille. Me näemme, että puolueiden pitää uskaltaa visioida, sen takia se on mukana, hän perusteli.

VIgelius "lopen kyllästynyt"

Perussuomalaiset suhtautuu täyteen maksuttomuuteen kriittisesti.

– Suhtaudun lopen kyllästyneesti maksuttomuuden illuusioon. Meillä ei ole varaa kaikkiin niihin palveluihin, joita on sysätty valtion tai kuntien vastuulle. Poliitikot lahjovat äänestäjiä uusilla maksuttomuuksilla jatkuvasti. Tässä luotaisiin uusia tukiviidakkoja hyvin toimeentuleville ihmisille. Tuet pitäisi kustantaa heille, jotka sitä tarvitsevat, Joakim Vigelius sanoi.

Helsingin pormestariehdokkaana oleva Eveliina Heinäluoma (sdp) toteaa, että maksuton varhaisopetus vastaisi "yhteiseen huoleen oppimistuloksista".

– Pidän erittäin tärkeänä, että kuntapäättäjät vaalivat hyvää maksutonta varhaiskasvatusta mahdollisimman monelle lapselle. Kun on yhteinen huoli oppimistuloksista, niin kannattaisi panostaa että mahdollisimman moni pääsisi varhaiskasvatukseen. Tämä on SDP:n tavoite pitkällä välillä.

Heinäluoman kilpailija Daniel Sazonov (kok.) sanoo, että 2-vuotinen on esiopetus olisi ensisijainen toimi.

– Olemme käyneet keskustelua lasten (suomen)kielen osaamisesta, siihen tarvitsemme erityisesti kaksivuotista esiopetusta heille, jotka puhuvat muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään, hän nosti esille.

