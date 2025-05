Sisäinen ohje paljastaa, kuinka Helsinki kiristi päiväkotien sijaishankintaa kertomatta siitä vanhemmille

Sijaisen tilaamiseen tarvitaan Helsingin kaupungin päiväkodeissa nyt pääsääntöisesti aluepäällikön lupa.

Helsingin kaupunki linjasi alkuvuodesta säästötoimena, että päiväkoteihin ei saa ottaa enää sijaisia kuin todella tiukoilla ehdoilla.

Kaupungin päiväkodinjohtajien päivitetyn sisäisen ohjeen mukaan puuttuvaa henkilöstöä tulee ensisijaisesti paikata siirtelemällä työntekijöitä päiväkodista toiseen. Sijaisen tilaamiseen tarvitaan pääsääntöisesti aluepäällikön lupa.

Myöskään ennakolta tiedossa oleviin poissaoloihin ei aina varauduta, vaan tilanne katsotaan usein vasta aamulla.

Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry on jättänyt asiasta kaupungille kannanoton.

– Jo vuosia on puhuttu siitä, että henkilöstön siirtely talosta toiseen koetaan hyvin kuormittavana, kannanotossa sanotaan.

– Tilanne aiheuttaa myös yleistä rauhattomuutta, kun ei voida luottaa siihen, että töitä tehdään suunnitellusti oman tiimin kanssa. Joka päivä on mahdollista, että oma tiimikaveri menee töihin muualle. Käyttöaste ei voi olla varhaiskasvatuksen ainoa mittari.

Kannanoton mukaan henkilöstön siirtelyyn kuluu aamuisin paljon työaikaa. Päiväkotien johtajat ovat kannanoton mukaan lisäksi kokeneet tilanteen itselleen eettisesti haastavana.

Lain mukaan kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijaisjärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Henkilöstömitoitus varhaiskasvatuksessa on päiväkotikohtaista.

Henkilökunta lomalle, kun lapset lomalla

Henkilöstön siirtely yksiköstä toiseen ei ole uutta. Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry:n puheenjohtaja Anna Laakkonen kertoo STT:lle, että ohjeistus on kuitenkin huomattavasti aiempaa tiukempi.

– Ihan todella tarkkaa harkintaa sijaisten tilaaminen vaatii. Yhtään ei saisi käydä niin, että siellä olisi ikään kuin "liikaa" työntekijöitä, mitä siellä ei henkilöstön näkökulmasta koskaan ole.

Laakkosen mukaan myöskään henkilöstön lomiin ei pääsääntöisesti tilata sijaisia, vaan lomat on ohjeistettu pitämään silloin, kun lapset ovat lomalla.

Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kempin mukaan päivitetty ohjeistus ei tarkoita sitä, ettei sijaisjärjestelyjä tehtäisi enää lainkaan ennakkoon.

– Totta kai jos me tiedämme, että on tulossa esimerkiksi pitkä sairausloma, niin esihenkilö lähtee suunnittelemaan sijaistusta. Yksiköissä on omia varahenkilöitä ja sen lisäksi sijaisia tilataan Seuresta (henkilöstövuokrausyritys).

– Mikä on ehkä sitten muuttunut aiemmasta on se, että teimme ennen aika pitkällekin sijaustilauksia, ja nyt ne arvioidaan aina yhdessä aluepäällikön kanssa. Joskus käy niinkin, että emme olisi tarvinneetkaan sijaista.

Kempin mukaan esimerkiksi lasten ilmoittamattomia poissaoloja on edelleen paljon, minkä vuoksi aiempaa useammin sijaistarve saattaa muuttua lähempänä poissaoloa tai äkillisesti.

– Tämän vuoksi me sitten saatamme siirrellä aamupäivän aikana esimerkiksi Seuren sijaista vielä toiseen yksikköön, jossa on enemmän tarvetta.

Määrärahat ylittyvät

Kemppi korostaa, että päiväkodeissa toteutuu ja suunnitellaan sille lakisääteisesti vaadittava henkilöstömäärä. Syy muutoksille sijaisjärjestelyissä johtuu Kempin mukaan taloudellisista paineista.

– Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ensimmäinen toteuttamisennuste oli viime viikolla lautakunnan listalla, ja sen mukaan toimialan menot ovat nyt ylittymässä. Erityisesti varhaiskasvatuksessa alkuvuoden henkilöstömenot ja vuokratyövoimakulut osoittavat laskennallisesti noin 9 miljoonan vuosiylitystä määrärahoissa, hän kertoo.

Määrärahojen ylitys johtuu Kempin mukaan muun muassa alkuvuoden sijaiskuluista.

– Silloin meillä oli paljon henkilöstöä sairaana muun muassa poikkeuksellisen laajasti esiintyneiden tartuntatautien vuoksi. Lisäksi sijaismäärärahoja on käytetty kevään osalta paljon enemmän tulosbudjettiin nähden. Tämä ennakoitu ylityspaine tietenkin edellyttää toimenpiteitä.

– Meillä on myös Helsingin kaupungintalousarvion noudattamisohjeet. Niissä on mainittu, että bruttobudjetoiduissa yksiköissä, kuten meillä varhaiskasvatuksessa, ei voida lähtökohtaisesti ylittää meille osoitettua sitovaa määrärahaa, ilman että kaupunginvaltuusto on tehnyt siitä erillistä päätöstä.

Kempin mukaan myös äkillisiin poissaoloihin tehdään Seuren tilaus silloin, kun omilla resursseilla ei pärjätä ja lain mukainen mitoitus sitä edellyttää. Sijaisten saatavuudessa ei hänen mukaansa ole aamuisin tällä hetkellä ongelmaa.

– Tilanne on sen osalta muuttunut. Korona-aikana ja viime vuosina, kun tilasimme etukäteen sijaisia, emme välttämättä aina saaneet niitä. Nyt tarjonta sijaisista on huomattavasti parempaa. Vaikka sijaisia etsittäisiin aamusta äkillisiin poissaoloihin, sijaisten saatavuus on erinomainen.

Ei kerrottu vanhemmille

Muutoksista päivitettyyn ohjeeseen ei ole tiedotettu lasten vanhemmille.

Kemppi sanoo, että vanhemmille ei ole kerrottu asiasta, sillä kyseessä on päiväkodinjohtajien sisäinen ohjeistus, eikä se hänen mukaansa suoraan vaikuta lasten päivittäiseen varhaiskasvatukseen, turvallisuuteen tai hyvinvointiin.

– Ajattelen, että vanhempien lasten kannalta kumminkin ehkä keskeistä on, että päiväkodissa on turvallista, että meillä on lakisääteinen henkilöstö ja taataan laadukas varhaiskasvatus.

– Tämä ohje on meidän sisäinen ohjeistus ja ajattelen, ettei se muuta sitten tosiasiaa tai tavoitetta, että henkilöstö pitää suunnitella lain vaatimalla tavalla ja että lasten turvallisuus ja laadukas pedagoginen toiminta kuitenkin pystytään varmistamaan.

Äkillisistä muutoksista henkilöstöön tiedotetaan kuitenkin Kempin mukaan useimmissa yksiköissä esimerkiksi henkilöstön omassa viestiryhmässä, jotta vanhemmille osataan tarvittaessa kertoa päivän kulusta.