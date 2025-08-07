Lapsi, vanki vai vanhus – kuka saa parasta lounasta? MTV vertaili

MTV Uutiset selvitti, millaista lounasta tarjotaan päiväkodissa, koulussa, vankilassa ja vanhainkodissa.

Laitosruoka tai kauniimmin sanottuna ruokapalvelun tuottama ruoka nousee usein otsikoihin asti. Milloin lapsi on saanut koulussa valjunväristä ruokaa ja milloin taas mummolle on syötetty arkista nakkikeittoa jouluna.

Mikä on totuus? MTV Uutiset seurasi perjantaina 4. huhtikuuta, millaista lounasta Helsingissä tarjottiin päiväkodissa, koulussa, vankilassa ja senioritalossa.

Maistelijoina olivat toimittajat Janne Ahjopalo ja Jere Silfstén. Voit katsoa lyhyiltä videoilta, mikä oli tuomio.

1. Kirjolohikiusausta päiväkotilapsille

Pikkulapset kuittaavat uudet maut helposti: "Yäk, en varmana syö". Jere Silfsten ei kuitenkaan todennut näin maistellessaan kirjolohikiusausta.

Miltä maistui päiväkodin kirjolohikiusaus?

2. Broilerikastiketta koululaisille

Koululaiset saivat Pukinmäenkaaren peruskoulussa perunoita ja broilerikastiketta, jonka mauttomuutta Janne Ahjopalo ihmetteli. Kasvisvaihtoehtona olisi ollut soija-papupataa.

Kouluruoka tuotetaan kustannustehokkaasti. Koululaiselle ilmaisen aterian kustannus on lounasta kohden Helsingin kaupungille eli veronmaksajille 2,60 euroa.

1:06 Kouluruoka testissä Pukinmäenkaaren peruskoulussa.

3. Broileria ranskankermakastikkeessa vangeille

Elokuvissa nähdään usein, kuinka vangit kapinoivat huonon ruuan vuoksi. Osa vangeista treenaa ahkerasti, joten proteiini voisi olla tarpeen. Helsingin vankilassa Sörnäisissä oli tarjolla broileria ranskankermakastikkeessa. Vankilassa tarjottujen aterioiden päivittäinen kokonaisenergia on noin 2 700 kilokaloria vuorokaudessa henkilöä kohden.

Yksittäisen lounaan kustannustietoa ei ole saatavilla, mutta keskimääräinen ruokapäivän hinta on suljetuissa vankiloissa noin 13 euroa ja avovankiloissa noin 11 euroa.

Vankilan ruokapäivähinta sisältää kaikki päivän aterioiden kustannukset. Mukaan lasketaan myös elintarvikekulut, henkilöstökulut, logistiikka- ja pakkauskulut sekä kaikki muut kiinteät kulut.

0:59 Näin vankilassa syödään.

4. Broilericurrya vanhuksille

Kustaankartanon seniorikeskuksessa syötiin broilericurrya. Ero maussa oli huomattava peruskoulun broilerikastikkeeseen. Kasvisvaihtoehtona olisi ollut kasviscurry.

1:03 Seniorikeskuksen broilericurry maistui.

Tutkija ilahtui salaattitarjonnasta

Ravitsemustieteen professori Maijaliisa Erkkola Helsingin yliopistosta perehtyi MTV:n pyynnöstä ennakolta neljän lounaan ravintosisältöihin. Erkkolaa miellytti muun muassa seniorikeskuksessa tarjottu broilericurry.

– Aivan mahtava salaattivalikoima ja vielä siemeniä päälle. Ravitsemussuosituksia myötäilevä lounas. Voitti monipuolisuudessaan muut, mutta varmasti raaka-aineisiin on käytetty enemmän rahaa.

Pieni miinus broilericurrylle tuli rasvan määrästä.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuussa 2025.