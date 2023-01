Jos olet syönyt pahaa tofua, se oli todennäköisesti valmistettu väärin – näin paistat siitä herkullisen rapeaa

Tofu on oleellinen osa monen vegaaninen, kasvis- sekä sekasyöjän ruokavaliota, mutta se jakaa myös vahvasti mielipiteitä.

– Kun monet ystävistäni ovat sanoneet, että tofu on todella pahaa, se johtuu useimmiten siitä, että se on valmistettu väärin, vegaaniruokiin keskittyvää Anniina’s Kitchen -blogia ja Instagram-tiliä pitävä Anniina Kotiranta kertoo.

"Tykkään rikkoa ennakkoluuloja"

– Viitisen vuotta olen tehnyt tätä päivätöikseni, mutta nyt on vähän taukoa, kun olen Australiassa lomalla, Kotiranta kertoo videopuhelun välityksellä.

Vegaanisista raaka-aineista yksi Kotirannan suosikeista on juuri tofu.

– Se on niin monipuolinen ja tykkään rikkoa ennakkoluuloja siitä, että se olisi pahaa tai maistuisi esimerkiksi purkalta, Kotiranta kertoo.

Kokeilujen kautta tofu alkoi kuitenkin maistua ja se on pysynyt Kotirannan suosikkiproteiinina monipuolisuutensa lisäksi sen takia, että sitä saa kaikkialta, se on suhteellisen edullista ja sitä on helppo valmistaa. Tofu kestää hyvin paistamista, eikä esimerkiksi ylikypsy.