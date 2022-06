Tämä on kaikkien aikojen vihatuin kouluruoka: "Päätyi ilmeisesti inhokiksi pelkästään väärän valmistustavan vuoksi"

Maksutonta kouluruokaa on tarjottu Suomessa jo 74 vuoden ajan. Mikä kouluruoka on vuosien varrella ollut erityistä herkkua ja minkälaisia muistoja kouluruokailusta on jäänyt? Muun muassa näihin kysymyksiin saatiin vastaukset Unilever Food Solutionsin teettämässä kansallisessa kouluruokakyselyssä.