Ei leikkelekieltoa! Näin suomalaiset syövät kasviksia huomaamattaan

Moni asiantuntija on sitä mieltä, että ravitsemuskeskustelussa ollaan lähdetty väärille urille. Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm totesi taannoin Huomenta Suomessa, että esimerkiksi kasvissuositusta on tulkittu väärin.

Ei määräilyä, vaan innostamista ja kannustamista

Kajan ei sinänsä ole yllättynyt, että keskustelu on lähtenyt niin sanotusti kierroksille. Ruoka aiheuttaa ihmisissä usein tunteita. Ravitsemussuosituksia ei kuitenkaan pitäisi tulkita määräilevinä, vaan ennemmin innostavina ja kannustavina.

– Samaan aikaan tarkoituksena on ohjata elintarvikeyritysten tuotekehitystä ja ruokapalveluiden ateriasuunnittelua. Ydinjuttu on se, että saadaan terveellisempiä ruokavalintoja juurrutettua ihmisten tapoihin – vaikka sitten huomaamatta.

Näin suomalaiset syövät kasviksia huomaamattaan

– Hyvin yksinkertainen juttu: jos hyvä salaattivalikoima on ensimmäisenä linjastolla ja siellä on palkokasveja tarjolla tai salaatteihin sisällytettynä, ollaan todennäköisesti hyvällä matkalla kohti ravitsemussuositusten mukaista ateriaa jo ennen kuin on päästyy pääruokaa valitsemaan. Jos vielä seuraavana vastaan tulee innostava kasvisruoka.