Zelenskyi: Kramatorskin ravintolapommituksesta epäilty otettu kiinni – MTV seuraa Ukrainan sotaa

Venäjän tiistaisen ohjusiskun kuolonuhrien määrä Kramatorskissa on noussut 11:een, kertoi BBC. Isku tehtiin kaupungin keskustaan ja siellä sijaitsevaan ravintolaan. Itäisessä Ukrainassa sijaitseva Kramatorsk on Ukrainan hallinnassa, mutta lähellä Venäjän miehittämiä alueita.

Kuolleiden joukossa on ukrainalaisten viranomaisten mukaan kolme lasta. Lisäksi poliisi kertoi, että haavoittuneita on 61. Haavoittuneiden joukossa on viime vuonna syntynyt vauva. Viranomaisten mukaan romahtaneen rakennuksen raunioissa saattaa olla vielä ihmisiä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on todennäköisesti todennut, ettei hän pysty suoraan eliminoimaan kapinajohtaja Jevgeni Priggozhinia ilman, että hänestä tulee marttyyri, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).