Trump kuvailee Venäjän toimia Ukrainassa hirvittäviksi – erityislähettiläs Witkoff vierailee Venäjällä

Donald Trump lausui näkemyksiään Venäjästä.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat hirvittäviä, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa toimittajille torstaina paikallista aikaa.

– Mielestäni se on hirvittävää, mitä he tekevät. Se on iljettävää, Trump sanoi.

Trump toisti jälleen uhkauksensa Venäjälle asetettavista pakotteista, mutta epäili niiden vaikutusta.

– Asetamme pakotteita. En tiedä, haittaavatko pakotteet häntä, Trump sanoi viitaten presidentti Vladimir Putiniin.

Lisäksi Trump ilmoitti, että parhaillaan Israelissa vieraileva Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff matkustaa seuraavaksi Venäjälle. Witkoff on tavannut Putinin useita kertoja Moskovassa, kun Trump vielä pyrki kohentamaan maiden välejä.

Trump on uhannut Venäjää uusilla pakotteilla, jos se ei lopeta hyökkäyssotaansa Ukrainassa ensi viikon loppuun mennessä.

Uusia pakotteita voidaan myös kohdistaa Venäjän kauppakumppaneihin, kuten Kiinaan ja Intiaan. Kauppakumppaneihin kohdistetut pakotteet heikentäisivät Venäjää, mutta saattaisivat johtaa laajempiin kansainvälisiin häiriöihin.

Keskiviikkona Trump ilmoitti Truth Social -viestialustallaan, että Intian tuonnille asetetaan 25 prosentin tullit.

Intia on Venäjän hyökkäyssodan alettua jatkanut kauppaa Venäjän kanssa, eikä se ole tuominnut hyökkäystä Ukrainaan. Taustalla on paitsi historiallisia syitä, myös Intian riippuvuus Venäjän öljystä.