Sotakirjeenvaihtaja arvioi Venäjän väitettyä kaupunkivaltausta – seuraava kohde voi olla "erittäin huono juttu Ukrainalle"

Venäjä väittää ottaneensa haltuun Ukrainalle strategisesti tärkeän Tshasiv Jarin kaupungin. MTV Uutisten sotakirjeenvaihtaja pitää väitettyä valtausta todella huonona uutisena Ukrainalle.

Venäjä väittää vallanneensa Ukrainan linnakekaupunki Tshasiv Jarin, joka sijaitsee Donetskin alueella Itä-Ukrainassa. Ukraina ei ole kommentoinut asiaa.

MTV Uutisten sotakirjeenvaihtaja Niko Nurminen on ollut Ukrainassa lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjän laajamittainen hyökkäys alkoi helmikuussa 2022.

Väitetysti vallatussa Tshasiv Jarissa Nurminen vieraili pommitusten keskellä tammi-helmikuussa 2023.

– Myllytys on ollut käynnissä hyvän aikaa. Pari vuotta on ollut taistelut käynnissä noilla nurkilla.

Matka loppui lyhyeen

Nurminen pyrki tuolloin Bahmutiin, mutta matka loppui lyhyeen.

– Mulla oli siellä ukrainalaisia sotilaskontakteja, jotka tekivät parhaansa sen eteen, että sinne olisi voinut edes hallitulla riskillä mennä, mutta vihelsin pelin poikki tuossa Tsashiv Jarin kohdalla, koska tilanne oli niin paha, Nurminen avaa.

1:40 KATSO VIDEO: Tämä näky sai Nurmisen lopettamaan etenemisen kohti Bahmutia.

– Tuon (yllä olevan) raportin kuvattuani siellä putosi yksi helikopteri ja kansa alkoi hurraamaan, että hyvä, että se putosi, mutta sitten kävikin ilmi, että se oli ukrainalainen helikopteri.

Kaupungista on vain kivenheiton matka Bahmutiin, joka on "täysin säpäleinä", Nurminen avaa. Väestöä Tsashiv Jarista on evakuoitu jo parin vuoden ajan.

– Joitain tosi sinnikkäitä ihmisiä siellä on edelleen.

Seuraava kohde

Tsashiv Jarin kautta kulkee merkittävä huoltoreitti, jota Ukraina käyttää aktiivisesti, Nurminen avaa.

– Etäämmällä olevat ukrainalaisjoukot ovat tosi ikävässä paikassa, jos tiedot valtauksesta pitävät paikkansa.

Nurminen sanoo, että jos kaupunki on nyt Venäjän hallussa, myös lähettyvillä olevat alueet ovat mahdollisesti vaarassa kaatua dominoefektin lailla.

– Yksi Ukrainan isoimmista kaupungeista Dnipro alkaa olemaan uhkaavasti Venäjän tykistön ulottuvilla. Erittäin huono juttu Ukrainalle.

Katso koko sotakirjeenvaihtajan arvio tilanteesta videolta artikkelin alusta.