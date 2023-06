Putinista julkaistiin poikkeuksellinen suuteluvideo – "Naamion takana asemastaan hyvin peloissaan oleva ihminen"

Venäläiskenraali Sergei Surovikin on pidätetty, pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovista ei ole nähty viime viikonlopun Wagner-kapinan jälkeen jälkeäkään. Sekasorto Venäjällä näyttää jatkuvan.

Kremlin on uutisoitu pyrkivän vahvistamaan Putinin suosiota kapinan aiheuttaman sekasorron jälkimainingeissa järjestämällä aktiivisesti valtion ja asevoimien yhtenäisyyttä korostavia tapahtumia. Putin esiintyi myöhään torstain vastaisena yönä Derbentissä Etelä-Venäjällä kansalaisten parissa varsin poikkeukselliseen tyyliin kätellen ja jopa kansalaisia suudellen.

MTV:n Maailma ja kotimaa -toimituksen päällikön Mirja Kivimäki näkee Putinin ja hänen hallintonsa olevan ahdingossa. Tällainen "hyväntuulinen kansan pariin jalkautuminen" on merkki huolesta.

– Putin ja hänen joukkonsa yrittävät palauttaa kulissit paikalleen, ilmaisemaan, että Putin on elossa, johtaa kansaa ja on edelleen suosittu, Kivimäki analysoi MTV Uutisten Livessä.

– Kertoo aika paljonkin myös pelosta, että asema on selkeästi kyseenalainen.

– Monet Kremlissä pidetyistä puheista ovat olleet sellaisia, että hänen ja yleisön välillä on niin pitkä matka, että todennäköisesti yleisöstä ei pystyisi edes erottamaan, onko se aidosti Putin vai joku muu. Tätä on tulkittu, että hän on peloissaan oman henkensä ja terveytensä puolesta – toisaalta koronan, toisaalta salamurhan pelon vuoksi.