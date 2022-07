Venäjä on menettänyt yli 30 prosenttia sen maavoimien taisteluvahvuudesta ja 50 000 Kremlin sotilaista on joko kuollut tai haavoittunut Ukrainan sodassa, väittää Iso-Britannian asevoimien johtaja, amiraali Tony Radakin BBC:lle antamassaan haastattelussa.

Ukrainassa venäläisten miehityshallintojen viranomaiset saattavat käyttää propagandakeinona ukrainalaisten sissijoukkojen uhkaa, jolla he perustelevat tiukempia valvontakeinoja miehitysalueilla, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War.