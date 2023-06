Venäjä iski nuorten suosimaan kahvilaan – 14-vuotiaat kaksostytöt Yulia ja Anna kuolivat

Kuolleiden joukossa olivat myös Kramatorskissa asuneet 14-vuotiaat kaksoistytöt Yulia and Anna Aksenchenko .

Kaksosten menehtyminen on noteerattu laajalti sen jälkeen, kun Ukrainan puolustusministeriö julkaisi twiitin nuorten kuolemasta.

– Yulia and Anna Aksenchenko olisivat täyttäneet 15 vuotta syyskuun neljäntenä päivänä.

Kaksoset pitivät yhteistä Telegram-sivustoa vuodesta 2021 lähtien. Sivuston esittelytekstissä tytöt muun muassa kertoivat, että he jakavat sivustolla ruokareseptejä ja urheiluaiheisia juttuja.

Muun muassa The Guardian uutisoi, että Kramatorskin kaupunginvaltuusto esitti surunvalittelunsa tyttöjen vanhemmille Telegramissa sanoen, että "venäläinen ohjus pysäytti kahden enkelin sydämen sykkeen".

Koululaisten menehtymisestä kirjoitti myös aiemmin tänään Kramatorskin koulutoimi Facebookissa. Julkaisussa on annettu yhteystiedot, joihin voi ottaa yhteyttä, mikäli haluaa tehdä lahjoituksia ilmaiskussa kuolleiden lasten ja nuorten perheille.

– Lohdutuksen sanoja on vaikea löytää, menetyksen kipua ja katkeruutta on mahdotonta parantaa. Rakkaimpien ihmisten kuolema on suuri koettelemus. Tässä katkerassa hetkessä jaamme perheesi surun ja yhdessä kanssanne painamme päämme syvään suruun, julkaisussa kirjoitetaan.