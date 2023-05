Kiovassa useita räjähdyksiä – MTV seuraa sotaa

Viime viikolla Ukraina aloitti sarjan vastahyökkäyksiä Bahmutin alueella, jotka myös etenivät muutamia kilometrejä. Ukraina on väittänyt, että sen tavoite on saartaa kaupunki.

Lin on määrä edistää Kiinan pyrkimyksiä saada aikaan rauhanneuvottelut. Hän on korkea-arvoisin kiinalaisedustaja, joka on vieraillut Ukrainassa sitten Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi maanantaina, että sen eurooppalaiset jäsenet olivat äänestäneet järjestön moskovalaisen paikallistoimiston sulkemisen puolesta. European Office for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases -paikallistoimisto keskittyy tarttumattomiin tauteihin ja niiden ehkäisyyn.