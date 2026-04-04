Ranskan veroviranomaiset ovat Samir Nasrin perässä. Ex-jalkapallotähden ruokatilauksetkin voivat kostautua.
Samir Nasri, 38, on verovelvollisena Yhdistyneissä arabiemiraateissa Dubaissa, mutta Les Échosin mukaan Ranskan veroviranomaiset epäilevät maan entisen maajoukkuejalkapalloilijan viettäneen todellisuudessa suuremman osan ajastaan Ranskassa ja asuneen käytännössä Pariisissa, jossa hän omistaa kiinteistöjä.
Lentoyhtiöiltä saatujen matkustustietojen perusteella Nasri vietti vuosina 2021–23 Ranskassa 126–208 päivää vuodessa ja Yhdistyneissä arabiemiraateissa aikaa kului huomattavasti vähemmän, 42–124 päivää.
Lisäksi Ranskan veroviranomaiset ovat seuranneet jopa miehen ruokatilauksia ja todenneet, että vuonna 2022 hänelle toimitettiin 212 ateriaa Pariisiin Deliveroo-palvelun kautta. L'Equipe kirjoittaa, että vaikka yksityiskohta saattaa kuulostaa huvittavalta, seuraukset voivat olla vakavat.
Nasri uhkaa joutua pulittamaan noin viiden miljoonan euron verorapsut. Hän kiistää syytökset, joita käsitellään Ranskassa oikeudessa.
Nasri pelasi jalkapalloammattilaisena Marseillessa, Arsenalissa, Manchester Cityssä, Sevillassa, Antalyasporissa, West Hamissa ja Anderlechtissa. Ranskan entinen maajoukkuepelaaja on toiminut asiantuntijana Canal+:lla.