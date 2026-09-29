Susanna Grundström löysi uuden urapolun potkujen myötä.

Yrittäjä Susanna Grundström on kokenut irtisanomisen molemmilta puolilta: ensin HR-johtajana antajana, sitten itse potkut saaneena.

Potkut ovat kolaus ammatti-identiteetille.

– Koin vahvaa häpeää, epäonnistumista, surua ja vihaa, Grundström kertoo Huomenta Suomessa.

– En ollut osannut ajatella, kuinka syvä se tunne voi olla.

Kokemus oli kova paikka, mutta johti lopulta uudenlaiseen elämään ja auttamisen haluun. Nykyään Grundström valmentaa muita urakriisissä olevia ja rohkaisee kohtaamaan muutoksen avoimesti.

– Ei ole mikään hätä, ei ole mikään kiire.

– Me emme myös välttämättä aina ymmärrä tai tajua sitä, kuinka paljon ihmisiä tunnemme. Ja ihmiset ovat tosi halukkaita auttamaan, Grundström neuvoo.

Katso videolta, miten Grundström löysi uuden suunnan ja mitä vinkkejä hän antaa potkut saaneille.