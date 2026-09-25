Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaan selvitys on valmistunut, kertoo valtionyhtiö Finnish Minerals Group FMG.
Asianajotoimiston tekemän selvityksen mukaan kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Puutteet ovat liittyneet muun muassa työntekijöille tarjotun majoitus- ja ateriajärjestelyn kohtuullisuuteen sekä Kiinan lain alaisiin sopimuksiin ja näihin perustuvaan takaisinperintäjärjestelyyn.
Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen.
Selvityksen valmistumisesta uutisoi tänään aiemmin Yle.
Lue myös: Valtion omistaman akkutehtaan Kotkan-työmaalla työsyrjintää – Yle: Palkasta vietiin yli 1600 euroa
Teollisuusliitto vaati elokuun lopulla valtio-omistajaa puuttumaan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin.
Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liiton tietoon oli tullut useita tapauksia, joissa kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa ja kohtelussa on vakavia ongelmia akkumateriaalitehtaan työmaalla.