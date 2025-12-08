Woltin toimitusjohtaja Marianne Vikkula ja startup-yrittäjä Eerika Savolainen vierailivat Huomenta Suomessa itsenäisyyspäivänä puhumassa Suomen talousnäkymistä.

Toivo tuntuu olevan tällä hetkellä vähissä Suomen talousnäkymistä puhuttaessa.

Hiljattain Woltin toimitusjohtajaksi noussut Marianne Vikkulan mukaan yksi merkittävä ongelma Suomen taloudesta puhuttaessa on se, kuinka negatiivisesti Suomessa suhtaudutaan yrittäjyyttä kohtaan.

– Monen mielestä urheilu ja lotto ovat ne hyväksytyt tavat vaurastua ja yrittäjyys on vähiten ok, 33-vuotias toimitusjohtaja ihmettelee.

Start-up-yhtiö Clairin toimitusjohtaja Eerika Savolainen sen sijaan toivoisi merkittävää nousua yritysten lukumäärään. Hän korostaa yritysmassan tärkeyttä, kun tavoitellaan talouskasvua.

– Yritysjoukon volyymillä on merkitystä. Keskittyisin siihen, että miten me saamme mahdollisimman paljon uusia lähtöjä Suomeen, jotta siitä joukosta löytyy ne maaliosumat.

Vikkula näkee haasteena myös sen, että Suomesta ei tahdo löytyä tarpeeksi ihmisiä, jotka haluavat lähteä yrittäjäksi. Tämän lisäksi myös yritysmaailmassa vaadittavaa osaamista pitää harmillisen usein hakea kotimaan ulkopuolelta.

Rahoitusten saatavuus on sen sijaan mennyt viime vuosina huomattavasti eteenpäin. Tämän kehityksen takana ovat Vikkulan mukaan etenkin uudet rahastot ja ulkomailta saapunut pääoma.