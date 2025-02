MTV:n tiedot: Kaksi korkean turvatason poliisia tehnyt itsemurhan työtehtävässä – toinen presidentin virka-asunnolla Stubbin perheen ollessa kotona

MTV:n tietojen mukaan peräti kaksi poliisimiestä on tehnyt itsemurhan korkean turvatason työpaikallaan lyhyessä ajassa. Kumpikin surmasi itsensä ampumalla.

Ensimmäinen itsemurhista tapahtui marraskuussa presidentti Alexander Stubbin virka-asunnolla Helsingin Munkkiniemessä.

Presidentti Stubb perheineen oli MTV:n tietojen mukaan kotona viettämässä viikonloppua, kun yksi hänen turvamiehistään ampui itsensä haulikolla talon kellarissa työvuoronsa aikana. Muut turvamiehet löysivät poliisin kuolleena.

Presidenttiä informoitiin asiasta välittömästi. Stubb piti heti seuraavan viikon aluksi Presidentinlinnassa tapauksen johdosta keskustelutilaisuuden henkilökunnalle.

Tapaus on järkyttänyt syvästi työyhteisöä ja heille on tarjottu apua tapahtuneen vuoksi.

MTV:n tietojen mukaan toinen virkapaikalla tehty itsemurha tapahtui tämän viikon alussa.

Nyt korkea-arvoinen poliisimies ampui itsensä virka-aseella työpaikallaan Poliisihallituksessa keskellä työpäivää. Poliisihallituksen tiloissa Espoon Otaniemessä oli tuolloin paljon ihmisiä töissä.

MTV Uutiset kertoi joulukuussa, että Suomessa tapahtui viime vuonna poikkeuksellisen monta poliisien itsemurhaa. Viime vuosina poliisien itsemurhia on tapahtunut korkeintaan yksi tai kaksi vuodessa ja useana vuonna niitä ei ole ollut yhtäkään.

Viime vuonna itsemurhaan päätyi peräti neljä poliisia. Yksi heistä oli mies, joka surmasi itsensä presidentin virka-asunnolla.

1:07 Video: Kaksi korkean turvatason poliisia on tehnyt itsemurhan työtehtävässä MTV:n tietojen mukaan.

Valtava tragedia läheisille ja työyhteisölle

Poliisihallituksen henkilöstöpäällikkö, poliisitarkastaja Satu Koivu totesi joulukuussa MTV Uutisille, että itsemurhatapaukset ovat puhuttaneet paljon poliisihallinnon sisällä viime kuukausina. Hän ei ottanut kantaa yksittäisiin tapauksiin.

Koivun mukaan pahoinvointi poliisissa ei ole kuitenkaan varsinaisesti lisääntynyt.

– Poliisin henkilöstölle tehdyt erilaiset henkilöstökyselyt, työterveyshuollon työpaikkaselvitykset, kuormittuneisuuskyselyt ja arjen keskustelut työpaikoilla kertovat kuitenkin asioista, jotka vaativat huomiota, hän sanoi tuolloin Rikospaikan haastattelussa.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne ei ota kantaa yksittäisiin poliisin itsemurhiin tai kommentoi niitä, mutta hän pitää lisääntyneitä itsemurhatapauksia traagisina.

– Nämä ovat erittäin surullisia ja valitettavia tapauksia kaikki. Näistä täytyy kuitenkin uskaltaa keskustella ja tuoda ne esiin. Tämä aihe ei voi olla tabu poliisin sisälläkään. Samalla meidän pitää etsiä keinoja, joilla voidaan auttaa ihmisiä ja ennaltaehkäistä näitä tapahtumasta, Rinne sanoo.

Rinne huomauttaa, että itsemurhat koskettavat poliisia samalla tavalla kuin muuta kansaa.

– Poliisi on läpileikkaus kansasta. Virkapuvun alla on tavallinen ihminen, jota koskettavat samanlaiset asiat kuin muitakin. Nämä itsemurhatapaukset on käytävä tarkoin läpi. Poliisissa seurataan tarkasti henkilöstön fyysistä kuntoa, mutta pitäisikö psyykkiseen puoleen myös panostaa? hän pohtii.

– Itsemurha on aina valtava tragedia paitsi henkilön perheelle ja läheisille, mutta myös hänen työyhteisölleen.