Virtsarakkoon voi poikkeustilanteessa mahtua jopa litroja nestettä. Aina isokaan määrä pissaa ei aiheuta hädän tunnetta.

Vessaan jonottaminen todella saa ajan matelemaan: virtsahädän hetkellä tuntuu, että rakko on suorastaan halkeamaisillaan.

Nestettä siellä ei kuitenkaan luultavasti ole niin paljon kuin hädän tunne antaisi ymmärtää.

"Parin-kolmen desin kohdalla jo alkaa tulla tunne"

Terveen ihmisen rakkoon mahtuu noin 3–6 desilitraa, linjaa urologi Tuomas Kilpeläinen.

– On yksilöllistä, minkä verran rakko pystyy varastoimaan, Kilpeläinen sanoo.

Potilailleen hän puhuu rakosta eräänlaisena lihassäkkinä.

– Se on vähän hassu termi, mutta virtsarakon seinämä on siis lihaskudosta. Se venyy kuten muutkin lihakset pystyvät supistumaan ja venymään, Kilpeläinen kuvaa.

– Joskus ihminen on koko elämän ajan käynyt virtsaamassa aika tiheästi. Rakko alkaa täyttyä, niin matalalla kynnyksellä se käydään tyhjentämässä, jolloin rakon vetoisuus voi vuosien varrella tottumuksesta jäädä pieneksi. Parin-kolmen desin kohdalla jo alkaa tulla tunne, että pitää käydä vessassa.

Usein pissaavan vastakohta on niin sanottu rekkamiehen rakko. Silloin vessaan ei tunnu tarvetta mennä usein.

– Tällaiseen rakkoon voi mennä kahdeksan desilitraa tai litrankin verran. Poikkeavassa tilanteessa potilaalla voi olla rakossa useampi litra virtsaa, vaikka ei olisi suurempia hädän tuntemuksia.

Pissahankaluuden syynä voi olla eturauhanen

Toisinaan eturauhanen suurenee iän mukana. Suurentumisen vuoksi rakko ei enää tyhjene kunnolla, jolloin sinne alkaa jäädä virtsaa, ja rakon tuntoaisti alkaa heikentyä.

– Eli kun ihminen käy virtsaamassa ja ponnistelee muutaman desilitran pois, rakkoon voi silti jäädä litra tai kaksikin virtsaa, eikä ihminen sitä enää tunne, Kilpeläinen kuvaa.

– Tämä on patologinen tilanne, eli rakko on venyttynyt kovasti. Se voi silti olla oireeton, mutta vakava juttu munuaisten ja elimistön kannalta.

