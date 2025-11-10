Jännitys saa virtsarakon aktivoitumaan. Siksi jännässä tilanteessa voi pissattaa, vaikka vessassa olisi jo käynyt.

Juuri ennen työpaikan esitystä tai juhlapuhetta se iskee: pissahätä. Näin voi käydä myös silloin, vaikka vessassa olisi juuri äsken käynyt.

Ihmisen sympaattinen hermosto aktivoituu jännitystilanteessa. Silloin myös virtsarakko herkistyy, kuvaa urologi Tuomas Kilpeläinen.

– Normaalisti rakkojärjestelmä toimii niin, että munuaiset tuottavat virtsaa käytännössä koko ajan pieniä määriä riippuen siitä, mikä on elimistön nesteytystila, eli tuleeko sieltä paljon vai vähän nestettä, Kilpeläinen kuvaa.

Tuotettu neste valuu virtsarakkoon, joka täyttyy ajan mittaan.

– Normaalisti rakko on aika passiivinen elin, eli se siinä pikkuhiljaa venyy, ja sitten yksilöllisesti jossain vaiheessa, kun virtsaa alkaa olla aika paljon, rakosta lähtee signaali aivoihin, että nyt täällä on venytystä.

Kun ihminen sitten pääsee vessaan, aivot havaitsevat, että aika pissaamiselle on optimaalinen.