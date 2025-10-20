Se, miten usein pissahätä iskee, riippuu yksilöstä. Iltaisin on usein "pakko" käydä vessassa tottumuksen vuoksi.

Jokaisessa kaveripiirissä on yksi jäsen, jonka täytyy joka välissä päästä vessaan. Toinen sen sijaan tuntuu käyvän virtsalla vain aamuisin tai iltaisin. Miksi?

Virtsahädän iskemistiheydessä on yksilöllistä vaihtelua.

– Jollekin ihmisille tulee myös pienemmällä täytöllä tunne siitä, että rakossa on virtsaa, urologi Tuomas Kilpeläinen sanoo.

– Joskus kyse voi olla jännityksestä: on menossa vaikkapa teatteriin tai lentokoneeseen ja tietää, ettei siellä heti pääse virtsaamaan, jos hätä tulee. Voi olla, että käydään varmistamassa ikään kuin varmuuden vuoksi

Sama ilmiö iskee iltaisin, kun olisi aika mennä nukkumaan.

– Vaikka tietää, että on äsken käynyt vessassa, niin varttia myöhemmin tulee kuitenkin vähän sellainen olo, että pitäisikö kuitenkin vielä käydä kertaalleen… Osalla tämä on totuttua tapaa.

Jos juo paljon, syntyy paljon virtsaa

Itsekin pissahätäänsä voi vaikuttaa. Virtsarakko täyttyy, koska munuaiset tuottavat virtsaa.

Toiminta on kiinni siitä, paljonko ihminen juo.

– Eli jos on niin sanottu lipittelijä, on vesipullo mukana ja kovasti haluaa juoda pari-kolme litraa päivässä, kyllä se näkyy myös rakon toiminnassa: munuaiset tuottavat paljon virtsaa, ja se täytyy sieltä saada uloskin.

