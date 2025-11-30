Pariskunta pelasti 12-vuotiaan unissakävelijän – äiti MTV:lle: käveli satoja metrejä paljain jaloin
Jaana Tiusanen kertoo, että tapahtuneen jälkeen perheen oveen on asennettu hälytin, jotta kukaan ei pääse unissaan salaa poistumaan asunnosta.All Over Press
Julkaistu 44 minuuttia sitten
Jari Heikkilä
jari.heikkila@mtv.fi
Vantaalla asuva Jaana Tiusanen heräsi kamalaan tilanteeseen. Hänen lapsensa oli kävellyt unissaan keskellä yötä ulos kotoa.
Vantaan Tammiston kaupunginosassa asuva Jaana Tiusanen sai varhain tänään aamulla kello 4.30 aikaan järkyttävän herätyksen. Asunnon ovella oli poliisi ja poliisien mukana Jaanan 12-vuotias lapsi.
Tiusanen kertoo olleensa sikeässä unessa, eikä aluksi ymmärtänyt lainkaan mitä on tapahtunut.
Kävi ilmi, että lapsi oli kävellyt yöllä unissaan ulos asunnosta, eikä päässyt enää sisälle.
– Hän ensimmäistä kertaa elämässään käveli unissaan, niin emme olleet osanneet tällaiseen millään tavalla varautua etukäteen. Ja hän paineli suoraan ulos. Tämä oli kyllä aika hurjaa, Tiusanen kertoo MTV Uutisten haastattelussa.
Lapsi oli yrittänyt koputella alakerran asuntojen parvekkeiden lasituksiin, mutta kukaan ei ollut tullut. Tämän jälkeen lapsi oli kävellyt kohti vieressä olevaa sisäaktiviteettipuistoa, jossa oli näkynyt valoja. Sielläkään ei ollut ketään.
– Sitten hän muisti, että läheinen Citymarket on yötä päivää auki.
Lapsi oli kävellyt satojen metrien matkan paljain jaloin.
Nuori pari tuli apuun hädän hetkellä
Sisällä Citymarketissa lapsi oli kohdannut nuoren parin, joka alkoi auttaa lasta. Mies oli antanut lapselle hupparinsa ja marketin vartija soitti poliisille. Paikalle tuli lisää ihmisiä, jotka olivat antaneet untuvatakin, niin että lapsi sai lämmitellä poliisin tuloon asti.
Tiusanen kertoo, että pariskunta oli ollut lapsen turvana aina poliisien tuloon asti ja he olivat jutelleet lapselle.
Poliisit ymmärtäväisiä
Tiusanen kertoo, että poliiseillakin kesti puoli tuntia aikaa, ennen kuin lapsi saatiin kotiin sisälle asti.
– Poliisit olivat yrittäneet soittaa minulle viisi kertaa, ja minulla oli onneton puhelin äänettömällä yöllä. Olen herkkäuninen, joten minulla on tapana pitää yöllä äänet pois puhelimesta.
Poliisit olivat päässeet lopulta sisään postinkantajan tultua paikalle. Tiusanen kertoo, että poliisit olivat hyvin ystävällisiä ja ymmärtäväisiä.
– Mutta aivan kauhea olo minulla oli. Minulla meni varmaan kolme tuntia, että sain aamusta nukuttua sitten kun lapsi kotiin tuli. Että miten hän on ollut hädissään ja äiti vaan nukkunut täällä puhelin äänettömällä. Ihan hirveätä, Tiusanen sanoo.