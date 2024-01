Vääränlaiset alushousut voivat aiheuttaa ikäviä haittoja – vältä tiettyjä materiaaleja

Asiantuntijoiden mukaan on, sillä alushousuilla voi olla joko negatiivinen tai positiivinen vaikutus sukupuolielinten terveyteen, kirjoittaa Huffpost .

Liian tiukat alushousut voivat hangata, aiheuttaa tulehduksia ja on olemassa todisteita myös siitä, että ne voivat vaikuttaa miesten hedelmällisyyteen.

Alusvaatteita valitessa onkin tärkeää harkita, mistä kankaasta ne on valmistettu, miten ne istuvat ja minkä malliset ne ovat.

Valitse puuvillaa tai muita luonnonmateriaaleja

Materiaali on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jota kannattaa harkita alushousuja hankkiessa.

– Yleisesti ottaen, parhaat kankaat alusvaatteille ovat luonnonmateriaalit kuten puuvilla. Se johtuu kankaan hengittävyydestä. Tiedämme, että ilma kiertää paremmin puuvilla-alusvaatteissa kuin polyesterista valmistetuissa. Vulvan terveydelle on tärkeää, että ilma kiertää hyvin, gynekologi Andrea Braden toteaa.

Urologi Scott D. Miller on samoilla linjoilla. Miehen mukaan puuvilla erottuu joukosta, koska se on materiaalina mukava, viileä, hengittävä, kosteutta siirtävä ja imukykyinen.

– Kovasti hikoillessa puuvilla voi imeä itseensä liikaa kosteutta, johtaen bakteerien ja sienitulehdusten kasvuun. Näissä tapauksissa parempi vaihtoehto on valita kangas, joka on yhdistelmä puuvillaa ja synteettistä materiaalia, Miller neuvoo.

Vältä kankaita, jotka eivät anna alapään hengittää

Urologi Scott D. Millerin mukaan polyesteri on todennäköisesti kaikista huonoin materiaalivalinta alusvaatteille.

Alusvaatteissa, joita ei ole tehty luonnonmateriaaleista, on yleensä kuitenkin puuvillainen paneeli haaroissa tai vahvikkeena ja se on gynekologi Andrea Bradenin mukaan hyvä asia.

– Koska puuvilla on ideaalein kangas, jonka päällä alapää voi "istua", Braden toteaa.

Valitse malli, joka tuntuu sinusta mukavalta

Lääkärien mukaan mallivalinnassa ei ole varsinaisesti oikeita tai vääriä vastauksia. Kyse on enemmänkin siitä, minkälaisissa alusvaatteissa tunnet olosi mukavaksi ja kehosi saa hengittää.

– Avaintekijä on mukava malli, joka ei rajoita tai hankaa. Tämä tarkoittaa, että eri vartalotyypeille sopii erilaiset alusvaatteet. Kysy itseltäsi, tuntuvatko alusvaatteet mukavilta ja liikkuvat kanssasi, vai kiristävätkö ne. Hilautuvatko alusvaatteet ylöspäin ja hankaavat? Jopa kahdet samanmalliset alushousut kahdelta eri valmistajalta voivat istua eri tavalla, Suzy Lipinski toteaa.

Urologi Fenwa Milhousen mukaan jo pitkään on suositeltu löysiä alushousuja.

On kuitenkin syytä uskoa, että jotkut alusvaatemallit ovat parempia kuin toiset, jos tarkastellaan asiaa hedelmällisyyden kannalta. Milhouse viittaa vuoden 2018 Harvard-tutkimukseen , jossa arvioitiin yli 700 miehen siemennesteen ominaisuuksia. Tutkimuksen mukaan miehillä, jotka käyttivät pääasiassa löysiä boksereita, oli 25 prosenttia korkeampi siittiöpitoisuus kuin heillä, jotka eivät käyttäneet.

Scott D. Millerin mukaan tiukemmin istuvissa boksereissa ja alushousuissa on kuitenkin se hyvä puoli, että ne tukevat paremmin.

Harkitse, kuinka usein käytät stringejä

Vaihda alushousut vähintään kerran päivässä

– Meillä kaikilla on normaalisti sukuelinten tai peräsuolen alueella eläviä bakteereja. Se, mitä et halua, on bakteerikasvustoa vaatteistasi tai alusvaatteistasi, gynekologi Andrea Braden toteaa.