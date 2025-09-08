Onko pissan pidättämisestä haittaa, ja miksei kaikki tule kerralla? Urologi vastaa

Pissaa voi ja joutuukin toisinaan pidättämään, mutta liiaksi sitä ei kannata harrastaa.

Leffateatterin jonossa tai vuoristorataan astuessa – vessahätä iskee usein juuri, kun se ei sopisi. Toisinaan pidättelemään joutuu, kunnes otsassa tuntuu olevan kupla.

Pissaa saa ja usein elämän varrella tarvitseekin pidättää, linjaa urologi Tuomas Kilpeläinen.

– Ei se ole vaarallista, ja kuuluu normaaliin elämään, että ihminen pystyy lykkäämään virtsahätää, hän kuvaa.

– Jos esimerkiksi hädän tunne tulee juuri, kun on ajamassa moottoritiellä, on teatterissa tai lentokoneessa, eikä vessaan pääse juuri sillä hetkellä. On normaalia elimistön toimintaa, että sitä pystyy pidättämään ja lykkäämään, kunnes on mahdollista päästä tyhjentämään rakko.

Vessaan toki kannattaa mennä, jos hätä iskee ja toiletti on lähellä. Huvikseen ei kannata pidättää. Siitä voi seurata joissain tilanteissa lisäongelmia.

– Jos on virtsaamisongelmia, eli rakko tyhjenee huonosti, ja sitä kauheasti ottaa tavaksi pidätellä, voi olla, että virtsarakon toiminta heikkenee. Tulee kroonista venytystä, jolloin rakko jatkossa tyhjenee vielä huonommin.

Rakkoon voi jäädä virtsaa

Pissaamisen jälkeenkin rakkoon voi ja saa jäädä hieman virtsaa. Se on normaalia.

– Rakossa voi olla divertikkeleitä, puhutaan umpipusseista. Ne ovat kuin pieniä luolia siellä lihaseinämän välissä, sinne voi jäädä virtsaa, Kilpeläinen sanoo.

– Vaikka näitä ei olisi, on tavallista, että virtsaamiskerrasta riippuen rakkoon voi jäädä puoli desilitraa, joskus desilitrakin. Ei ole mitenkään harvinaista, ettei se kerralla tyhjene.

