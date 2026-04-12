Entinen nyrkkeilyn supertähti on haastettu oikeuteen laskuepäselvyyden vuoksi, kertoo Daily Mail.
Daily Mailin mukaan jättitulot urallaan tehnyt Floyd Mayweather on jättänyt yksityislentoa koskevan laskun maksamatta. Asiaa selvitellään mahdollisesti seuraavaksi oikeusteitse.
Laskun summa on brittilehden mukaan hieman yli 100 000 dollaria. Kyseinen lento suuntasi syyskuussa Turks- ja Caicossaarille Karibialle.
Tapaus on vain jatkoa Mayweatherin rahariitoihin. Hänet on haastettu kolmesti aiemmin tänä vuonna samankaltaisten syytösten vuoksi. Aiemmissa tapauksissa maksamattomat laskut koskevat vuokria ja koruja. Näiden tapausten yhteissumma on miljoonia dollareita.
Daily Mailin mukaan Mayweather ansaitsi nyrkkeilyurallaan yli miljardi dollaria. Hänet tunnetaan julkisuudessa korskeasta elämäntyylistään ja suoranaisesta rikkauksilla leveilystään.
Mayweatherin on tarkoitus kohdata ensi syksynä Manny Pacquiao, vastustaja, jonka kanssa hänellä on kuuluisa historia reilun kymmenen vuoden takaa.
49-vuotias Mayweather lopetti aktiiviuransa vuonna 2017.