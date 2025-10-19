On eräs kuluttajien tekemä asia, jota kynsiteknikko ei koskaan uskaltaisi tehdä omille kynsilleen.

Tamperelainen kynsitaiteilija Tippe Järvinen on ammattimaisesti tehnyt kynsiä jo kuuden vuoden ajan. Intohimoinen kynsiharrastus on lähtenyt liikkeelle jo yli 10 vuotta sitten.

Uransa aikana Tippe on nähnyt kaikenlaisia kynsiä ja käsiä. On olemassa kuitenkin eräs perisynti, jonka Tippe toivoo jokaisen kynsiään ammattilaisella lakkaavan ja laittavan ihmisen välttävän.

– Se on rakennekynsien tai geelilakkausten poistaminen itse kotona, hän paljastaa.

Tippe tekee rakennekynsiä Tampereella.Tippe Järvinen

Syy, miksi salonkiin asti ei jakseta lähteä poistattamaan kynsiä, voi liittyä liian korkeisiin kustannuksiin tai kärsimättömyyteen, kun ylikasvaneista rakennekynsistä halutaan välittömästi eroon.

– Siitä ei ikinä seuraa mitään hyvää, Tippe varoittaa.

Mitä eroa on geelilakkauksella, rakennekynsillä ja akryylikynsillä? Juttu jatkuu videon alla.

0:55 Elia Leino kertoo videolla miten erilaisilla metodeilla tehdyt rakennekynnet erovat geelilakkauksesta.

Sosiaalisen median turhat kikat

Sosiaalinen media on täynnä kaikenlaisia kotikonsteja ja kikkakolmosia, joiden avulla rakennekynsistä ja geelilakkauksista väitetään pääsevän helposti eroon ilman kynsiteknikkoa.

– Ei, ei ei. Eivät ne toimi, Tippe tuomitsee.

Visuaalisena ihmisenä Tippe kertoo tekevänsä monenlaisia erilaisia kynsiä.Tippe Järvinen

Hän on nähnyt monenlaisia menetelmiä taivaan ja maan väliltä. Valtaosa kikoista ei joko todellisuudessa toimi, tai ne vahingoittavat omaa luonnonkynttä.

Repeytymät omassa luonnonkynnessä ovat yleisimpiä riskejä, jos rakennekynsiä yrittää poistaa omin päin.

– Usein ne kynnet poistetaan tavalla tai toisella väkivalloin. Silloin sinne tulee halkeamia, jotka voivat olla todella kivuliaita, Tippe kertoo.

Käsiä käytetään koko ajan. Kun haavaumia ja halkeamia on käsien alueella, voivat ne herkästi tulehtua.

– Kaikenlaista olen nähnyt, Tippe summaa.

Rakennekynsiä ei kannata lähteä viilaamaan pois ilman ammattilaisen apua.Tippe Järvinen

Tippe kertoo, että usein monet yrittävät kotona viilata ammattilaisen laittamaa lakkamassaa pois oman kynnen päältä.

– Se raja, missä kohtaa viilaaminen täytyy lopettaa, on aika tarkka, hän varoittaa.

Riski on, että kokematon viilaaja alkaa vanhaa manikyyriä poisviilatessaan ohentamaan omaa luonnonkynttä.

– Sehän ei enää paksune, vaan sen pitää ikään kuin sitten kasvaa takaisin, Tippe muistuttaa.

Pahimmassa tapauksessa oman luonnonkynnen voi vahingossa jopa viilata rikki. Se voi olla hyvinkin kivuliasta.

Näin ammattilainen lakkaa kynnet käyttäen geelilakkaa ja oikeanlaisia metodeja. Juttu jatkuu videon alla.

3:38 Elia Leino kertoo videolla kuinka geelilakkaus tehdään oikeaoppisesti.

Lue lisää: Suosittu kynsipalvelu perustuu lakan kestävyyteen

Riskinä loppuelämän allergia

Sen sijaan, että asiakas kävisi poistattamassa kynnet ammattilaisella, on Tippe nähnyt ja kuullut myös monien käyttävän erilaisia kemikaaleja.

– Ne voivat aiheuttaa kaikenlaisia ihoreaktioita ja ärsytyksiä, hän muistuttaa.

Tottumaton kemikaalien käyttö voi aiheuttaa jopa loppuelämän allergioita. Todellisuudessa ei ole olemassa mitään poistoainetta, jolla rakennekynnet saisi pois.

Rakennekynnet kestävät yleensä 3–5 viikkoa, ennen kuin ne täytyy huoltaa.Tippe Järvinen

– Riippuen toki käytetystä massasta. Lähtökohtaisesti niitä ei kuitenkaan saa liuotettua pois edes asetonilla, Tippe kertoo.

Ammattilaiset käyttävät rakennekynsissä ja geelikynsissä erilaisia lakkoja ja aineita, eikä niihin käsitavarakaupan asetoniset kynsilakanpoistoaineet välttämättä tehoa.

– Asetonikin on aikamoista myrkkyä, Tippe muistuttaa.

Ammattilaisen helpot vinkit kynsienhoitoon

Tippe suosittelee kaikkia Suomen vaihtuvissa sääoloissa eläviä käyttämään säännöllisesti kynsiöljyä ja käsivoidetta.

Erityisesti talven kuivuudessa ja kylmyydessä ihmisten kynnet halkeilevat ja liuskoittuvat.

– Siitä lähtee muuten sitten helposti sellainen ketjureaktio. Kun kädet kuivuvat, on niitä kiva lähteä nyppimään ja jyrsimään, Tippe muistuttaa.

Jos lakkauksessa on käytetty lakkoja ja massoja, joita ei voida vain liottaa pois, poistetaan ne kynsistudiossa viilan avulla.

Moni tietää, että kynsiä ei saisi pureskella, eikä kynsinauhoja repiä.

– Siellä on aina joku pikkupiikki, josta pääsee vähän repäisemään. Siitäkin voi paljon ikävää seurata loppupeleissä, vaikka kynsivallintulehdus, Tippe muistuttaa.