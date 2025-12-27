Yksi merkittävää syy Maduron nykyiselle valta-asemalle on se, että hän pääsi Venezuelan nyt jo edesmenneen johtajan Hugo Chavezin suosioon. Syöpään sairastuneen Chavezin seuraajaksi oli useita ehdokkaita, mutta Chavez valitsi juuri Maduron jatkajakseen.

Yli vuosikymmenen ajan vallassa olevan Maduron yhteiskunnallinen toiminta alkoi lukiossa. Ennen nousemista politiikkaan Maduro toimi bussikuskina ja lopulta johtoasemassa ammattiliitossa.

Nicolas Maduron hallintoa on syytetty muun muassa liiallisesta voimankäytöstä, mielivaltaisista mielenosoittajien ja oppositiojohtajien pidätyksistä ja ihmisoikeusloukkauksista.

Puoluepoliittisella urallaan ennen presidenttiyttä Maduro toimi muun muassa Venezuelan kansalliskokouksen puhemiehenä ja myöhemmin ulkoministerinä.

Ulkoministerinä Maduro vahvisti Venezuelan diplomaattisia suhteita oikeusvaltionäkökulmasta vähintäänkin kyseenalaisten johtajien kanssa. Hän vahvisti suhteita Kuuban Fidel Castron, Zimbabwen Robert Mugaben ja Iranin Mahmud Ahmadinezhadin kanssa. Kaikkia on syytetty muun muassa ihmisoikeuksien polkemisesta.