Nicolas Maduron hallintoa on syytetty muun muassa liiallisesta voimankäytöstä, mielivaltaisista mielenosoittajien ja oppositiojohtajien pidätyksistä ja ihmisoikeusloukkauksista.
Venezuelaa itsevaltaisesti hallitsevan Nicolas Maduron valtakaudella maa on joutunut valtavaan talouskriisiin, miljoonia ihmisiä on muuttanut pois, ihmisoikeuksia on poljettu, ja maa on joutunut Yhdysvaltain sotatoimien kohteeksi.
Yli vuosikymmenen ajan vallassa olevan Maduron yhteiskunnallinen toiminta alkoi lukiossa. Ennen nousemista politiikkaan Maduro toimi bussikuskina ja lopulta johtoasemassa ammattiliitossa.
Yksi merkittävää syy Maduron nykyiselle valta-asemalle on se, että hän pääsi Venezuelan nyt jo edesmenneen johtajan Hugo Chavezin suosioon. Syöpään sairastuneen Chavezin seuraajaksi oli useita ehdokkaita, mutta Chavez valitsi juuri Maduron jatkajakseen.
Chavez hallitsi Venezuelaa 1990-luvun lopulta kuolemaansa saakka eli vuoteen 2013. Ennen valtaannousuaan Chavez johti Venezuelassa epäonnistunutta vallankaappausyritystä.
Maduro ja Chavez tapasivat ensimmäisen kerran 1990-luvun alkupuolella. Jo tuolloin työväenluokkaisesta perheestä tuleva Maduro kannatti Chavezin poliittisia ajatuksia. Chavez tunnetaan populistis-sosialistisesta ideologiasta, joka kulkee nimellä bolivarilainen vallankumous. Nimi on viittaus Simon Bolivariin, joka oli vapauttamassa Latinalaisen Amerikan maita siirtomaavallasta.