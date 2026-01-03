Suomen ulkoministeriö neuvoo Venezuelassa olevia suomalaisia seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita sekä ilmoittamaan tilanteestaan läheisilleen.
Muutamia suomalaisia on tehnyt matkustusilmoituksen Venezuelaan, kerrotaan ulkoministeriön viestinnästä. Ministeriön mukaan matkustusilmoituksia on "hyvin vähän".
Venezuelan pääkaupungissa on yön aikana raportoitu räjähdyksistä, ja lisäksi useat mediat ovat kertoneet sähkökatkoista.
Alueella oleville suomalaisille on lähetetty viesti, kerrotaan ulkoministeriössä. Lisäksi suomalaisia neuvotaan seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita sekä ilmoittamaan tilanteestaan läheisilleen.
Ministeriö neuvoo myös olemaan hätätilanteessa yhteydessä ulkoministeriön ympärivuorokautiseen päivystykseen.
Ulkoministeriö suosittelee matkustustiedotteessaan välttämään kaikkea matkustamista Venezuelaan maan turvallisuustilanteen vuoksi. Matkustustiedotetta on päivitetty viimeksi joulukuun alussa.