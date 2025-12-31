Tiettävästi isku tehtiin lennokilla.

Kolumbian presidentti Gustavo Petro sanoo, että Yhdysvaltojen Venezuelaan tekemä isku kohdistui Maracaibon kaupungissa sijaitsevaan epäiltyyn kokaiinitehtaaseen.

X-viestipalvelussa julkaisemassaan päivityksessä Petro sanoi, että tehdasta olisi pyörittänyt kolumbialainen ELN-sissijärjestö, joka hallitsee osittain kokaiinituotantoa Venezuelan ja Kolumbian raja-alueella.

Maracaibo on Venezuelan toiseksi väkirikkain kaupunki.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti maanantaina, että Yhdysvallat oli tehnyt iskun Venezuelassa. Trumpin mukaan isku tehtiin satama-alueelle, jossa huumeita oli lastattu veneisiin.

Yhdysvaltalaismedioiden tietojen mukaan maan keskustiedustelupalvelu CIA toteutti iskun lennokilla.

Yhdysvaltain hallinnon tietojen mukaan rikollisjärjestö Tren de Aragua käytti iskun kohteena ollutta syrjäistä satamaa huumeiden salakuljetustoiminnassaan, lähteet kertoivat medioille.

Trumpin hallinto on sanonut taistelevansa alueella huumekartelleja vastaan.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen maalla olevaan kohteeseen Latinalaisessa Amerikassa tehty isku, joka liittyy näihin taisteluihin.

Jo viime perjantaina Trump sanoi radiohaastattelussa Yhdysvaltojen iskeneen isoon laitokseen. Hän ei kuitenkaan maininnut Venezuelaa suoraan.

The New York Times -lehden mukaan yhdysvaltalaiset virkamieslähteet sanoivat, että Trump oli viitannut haastattelussa Venezuelassa sijaitsevaan huumelaitokseen, mutta hekään eivät tarjonneet tarkempia yksityiskohtia asiasta.

Yhdysvallat on tehnyt syyskuun alun jälkeen Tyynellämerellä ja Karibianmerellä yhteensä yli 30 veneiskua.

Kaikkiaan iskut ovat surmanneet yli sata ihmistä.

Yhdysvallat sanoo iskujen kohdistuneen aluksiin, joita on käytetty huumeiden salakuljettamiseen, mutta ei ole julkistanut todisteita asiasta. Asiantuntijoiden mukaan veneiskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Monien asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain Venezuelaan kohdistama paine liittyy suurelta osin öljyyn.