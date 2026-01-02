Presidentti kieltäytyi kommentoimasta iskua, jonka Yhdysvallat on sanonut tehneensä venezuelalaiseen satamaan.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro sanoo, että hän on avoin keskustelemaan Yhdysvaltain kanssa muun muassa huumeiden salakuljetukseen ja öljyyn liittyvistä kysymyksistä.

Maduro esitti kommenttinsa Venezuelan valtiontelevisiolle antamassaan haastattelussa Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.

– Missä ja milloin vain he haluavat, Maduro kommentoi ajatusta vuoropuhelusta Yhdysvaltain kanssa.

Yhdysvaltain ja Venezuelan välit ovat kiristyneet viime kuukausina, kun Yhdysvallat on lisännyt taloudellista ja sotilaallista painetta Venezuelaa kohtaan.

Monien asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain Venezuelaan kohdistama paine liittyy suurelta osin öljyyn.