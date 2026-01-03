Silminnäkijän videolla näkyy useita räjähdyksiä Venezuelan pääkaupungissa. Taivaalla lentää samalla useita ilma-aluksia.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on julistanut maahan poikkeustilan "Yhdysvaltain käynnistämän sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi".

Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa kuultiin ja nähtiin varhain lauantaiaamuna useita räjähdyksiä, kovia ääniä ja savupatsaita.

Venezuelan hallinnon mukaan Yhdysvallat teki ilma-aluksillaan iskuja ainakin Caracasin lentokentälle.

Uutistoimisto Reuters sai haltuunsa silminnäkijän kuvaaman videon, joka kertoo paljon tilanteen vakavuudesta.

Videolla näkyy, kuinka Caracasin yöllisellä taivaalla lentää useita ilma-aluksia samalla, kun maassa tapahtuu useita räjähdyksiä.

Tiedossa ei vielä ole, kenelle videon ilma-alukset kuuluvat. CNN:n mukaan joukossa oli myös kaksimoottorisia helikoptereita, jonka kaltaisia Venezuelan asevoimilla ei ole.

CNN:n mukaan osa kaupungista on vailla sähköä.