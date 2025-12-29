Syyskuun alun jälkeen Yhdysvallat on tehnyt useita veneiskuja Karibianmerellä ja Tyynellämerellä. Trump on aiemmin uhkaillut aloittavansa iskut myös Venezuelan maaperälle.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain tekemä isku on tuhonnut Venezuelassa satama-alueen, jota Trumpin mukaan käytettiin huumeita kuljettavien veneiden lastaamiseen.

Trump kommentoi iskua toimittajille Floridassa.

– Satama-alueella, jossa veneet lastataan huumeilla, tapahtui voimakas räjähdys, Trump sanoi toimittajille.

– Me iskimme kaikkiin veneisiin ja nyt iskimme alueelle... ja sitä ei enää ole olemassa, hän jatkoi.

Trump ei suostunut kertomaan, oliko iskun toteuttanut Yhdysvaltain asevoimat vai tiedustelupalvelu CIA, eikä hän täsmentänyt iskun tarkkaa sijaintia. Hänen mukaansa isku tehtiin rannikkoalueella.

Viime perjantaina Trump sanoi radiohaastattelussa Yhdysvaltojen iskeneen isoon laitokseen. Hän ei kuitenkaan maininnut Venezuelaa suoraan.

Mahdollisesti ensimmäinen maaoperaatio

Isku on mahdollisesti ensimmäinen Yhdysvaltojen huumekaupan vastaiseen kampanjaan liittyvä maaoperaatio Latinalaisessa Amerikassa.

Syyskuun alun jälkeen Yhdysvallat on tehnyt useita veneiskuja Karibianmerellä ja Tyynellämerellä. Trump on uhkaillut aloittavansa iskut myös Venezuelan maaperälle.

Iskuissa on kuollut yhteensä satakunta ihmistä. Ainakin osa uhreista on perheidensä mukaan ollut kalastajia.

Yhdysvallat sanoo iskujen kohdistuneen aluksiin, joita on käytetty huumeiden salakuljettamiseen, mutta ei ole julkistanut todisteita asiasta. Asiantuntijoiden mukaan veneiskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Monien asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain Venezuelaan kohdistama paine liittyy suurelta osin öljyyn.