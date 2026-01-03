Syytteet presidenttiparia vastaan on nostettu New Yorkissa, johon heidät Trumpin mukaan nyt kuljetetaan.
Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi sanoo viestipalvelu X:ssä, että Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa ja tämän vaimoa vastaan on nostettu syytteet liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkin eteläisessä piirissä.
Bondin mukaan Maduroa syytetään huumeterrorismista, kokaiinin maahantuonnista sekä konekiväärien ja muiden tuhovälineiden hallussapidosta Yhdysvaltoja vastaan.
– He tulevat pian kohtaamaan amerikkalaisen oikeuden täyden vihan Amerikan maaperällä amerikkalaisessa oikeussalissa, Bondi kirjoitti X:ssä.
Maduro laivalla, varapresidentti väitetysti Venäjällä
Yhdysvallat iski viime yönä paikallista aikaa Venezuelaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi omalla some-kanavallaan Truth Socialissa, että Maduro vaimoineen on otettu vangiksi iskussa ja viety pois maasta.
Trump kertoi hetki sitten Fox Newsin haastattelussa, että yhdysvaltalaisjoukot veivät presidenttiparin laivalle, ja heidät kuljetetaan nyt New Yorkiin.
Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Venezuelan varapresidentti Delcy Rodriguez on tällä hetkellä Venäjällä.
Venäjän ulkoministeriö kiisti nopeasti Reutersin uutisen Rodriguezin sijainnista.
Rodriguezin lausunto kuultiin tänään Venezuelan valtiontelevisiossa. Ääniviestissä vaadittiin Yhdysvalloilta todistetta siitä, että Maduro ja hänen vaimonsa Cilia ovat hengissä.
Päivitys kello 16.37: Lisätty tieto, että Venäjän ulkoministeriö kiistää Venezuelan varapresidentin olevan maassa.
Päivitys kello 16.41: Lisätty tieto, että Trumpin mukaan Madurot vietiin laivalla, ja heitä kuljetetaan kohti New Yorkia.