Presidentti Trump on kommentoinut operaatiota, jossa Yhdysvallat sieppasi Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja tämän vaimon.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat tulee olemaan vahvasti mukana Venezuelan öljyteollisuuden parissa.

– Meillä on maailman mahtavimmat öljy-yhtiöt, suurimmat, parhaimmat, ja me tulemme olemaan erittäin paljon tekemisissä sen kanssa (Venezuelan öljyteollisuuden), kommentoi Trump Fox Newsille.

Trumpin lausunnoista uutisoi uutistoimisto Reuters.

Trumpin mukaan Venezuelassa tehty operaatio lähettää viestin. Trumpin mukaan Madurolle uskollisilla tahoilla tulee olemaan "huono tulevaisuus", jos he pysyvät hänelle lojaaleina.

Trumpin mukaan Kiinalla ei ole ongelmaa Yhdysvaltain suorittaman operaation suhteen. Trump toteaa, että hänellä on hyvät suhteet Kiinan presidenttiin ja Kiina tulee saamaan öljyä.

Yhdysvallat iski viime yönä paikallista aikaa Venezuelaan. Trump kertoi omalla some-kanavallaan Truth Socialissa, että Maduro vaimoineen on otettu vangiksi iskussa ja viety pois maasta.

Trumpin mukaan kaksikko on matkalla New Yorkiin laivalla.

Trump kertoo keskustelleensa Maduron kanssa viikko sitten.

Kaksi lähdettä kertoo Reutersille, että CIA:lla oli Venezuelassa lähde, joka auttoi paikantamaan Maduron.