Venäjän väitetään lavastaneen hyökkäyksiä ja linnoittaneen vetäytymisasemia Hersonissa – Kremlin murheet Etelä-Ukrainassa kasvavat

Viime päivinä Venäjä on saattanut lavastaa alueella valehyökkäyksiä, raportoi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Esimerkiksi Hersonin pohjoispuolella tapahtui räjähdys, joka Ukrainan armeijan mukaan vaati siviiliuhreja.