Ukraina varoittaa kansalaisiaan: Etelässä edessä "valtava taistelu"

– Teidän täytyy etsiä keino lähteä, koska Ukrainan armeija vapauttaa alueet. Se tarkoittaa valtavaa taistelua. En halua pelotella ketään, kaikki ymmärtävät asian laidan kuitenkin, Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshchuk totesi The Guardianin mukaan.

– Jos ei pysty lähtemään, niin täytyy varautua siihen, että suojalle, juomavedelle ja ruoalle on taas tarvetta, jotta selviää hyökkäyksestä, sanoi puolestaan Hersonin paikallisviranomainen Yuriy Sobolevskyi.

Ukrainalaisviranomaisten lausuntojen tulkinnassa on huomioitava se, että sotaa käyvät valtiot harvemmin kertovat rehellisiä sotasuunnitelmiaan julkisesti.

Toisaalta jo jonkin aikaa on ollut selvää, että Ukraina haluaa työntää venäläisiä kauemmas nimenomaan Etelä-Ukrainassa.

"Kourivat heikkouksia"

– He kourivat (Venäjän puolustuksen) heikkouksia, Itä-Ukrainan entinen separatistijohtaja ja epäilty sotarikollinen Igor Girkin kirjoitti ja summasi useiden sotabloggaajan tunnot .

Amerikkalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) arvion mukaan sotabloggaajat kritisoivat käytännössä sitä, että Venäjän sodanjohto riskeeraa aluevaltaukset muilla suunnilla Donbassin hyökkäyksen vuoksi.