BBC kysyi Lavrovilta, oliko yli 70 lapsen pakottaminen kuukaudeksi vessattomaan kellariin Ukrainassa natseja vastaan taistelua: "Venäjä ei ole puhtoinen – Venäjä on mikä on"

– Me emme hyökänneet Ukrainaan. Me aloitimme erikoisoperaation, koska meillä ei ollut mitään muuta keinoa selittää lännelle, että Ukrainan raahaaminen Natoon olisi rikollinen toimenpide, Lavrov sanoi.

Lavrov toisti haastattelussa tuttuja Krimin virallisia väitteitä siitä, että Ukrainassa on natseja ja Venäjä puhdistaa Ukrainaa natseista.

Lavrov on aiemmin väittänyt myös, että Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi on natsi siitä huolimatta, että tämä on juutalainen. Lavrov yritti paikkailla mokaansa väittämällä vielä, että Adolf Hitlerillä oli niin ikään juutalaista verta.