Medvedev: "Kunhan kysyn – kuka sanoi, että Ukraina edes on maailmankartalla kahden vuoden päästä?"

Presidentti Vladimir Putinin pitkäaikainen liittolainen kirjoitti Telegram-sovelluksessa torstaiaamuna tavalla, jonka brittilehti The Guardian katsoo tarjoavan ikkunan Venäjän ylemmän johdon tämänhetkiseen ajatusmaailmaan.

– Kunhan kysyn. Kuka sanoi, että Ukraina edes on maailmankartalla kahden vuoden päästä?, Medvedev kirjoitti.

Nyt Venäjän vallan ytimessä on kasvavaa epäluottamusta niitä politiikkoja kohtaan, jotka eivät esimerkiksi kannata maan hyökkäystä Ukrainaan, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila MTV Uutisille.

– Medvedev on asemoinut itsensä Ukrainan sodan myötä ja jo sitä ennen niin sanottuna "sotahaukkana". Hän ei halua, että hänet nähtäisiin pehmeänä, Lassila sanoo.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta ja on länsiarvioiden mukaan menettänyt sodassa noin 15 000 henkeä. Ukraina väittää Venäjän menettäneen yli 30 000 sotilasta. Kreml ei ole kommentoinut lukuja.

Sota ei ole sujunut Venäjän suunnitelmien mukaisesti ja niin sanottu "erikoisoperaatio Ukrainassa" on tuonut maalle runsaasti pakotteita. Tästä huolimatta Venäjä on jatkanut sotaa jo neljättä kuukautta ja tällä hetkellä taisteluita käydään esimerkiksi esimerkiksi Severodonetskin, Harkovan ja Hersonin alueilla. Venäjän on arvioitu pitävän jonkinlaisena minimitavoitteenaan Donbassin alueen valtausta.