Venäjä kuskaa bunkkereita ja vähiä sotilaitaan Etelä-Ukrainaan – brittitiedustelu: "Kreml ottaa vastahyökkäyksen uhan vakavasti"

Kreml huolissaan etelästä

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu antoi eilen määräyksen tehostaa sotilasyksiköitään kaikilla rintamilla. Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) mukaan Venäjän niin kutsuttu operatiivinen tauko on nyt ohi.