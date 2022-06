Ukrainan vastahyökkäys huolestuttaa venäläisiä sotablogaajia: "Kourivat heikkouksia – kivuliaita iskuja"

Hersonin suunta on strategisesti tärkeä ja sen lopputulos on keskeinen Etelä-Ukrainassa jatkossa käytävien taisteluiden lähtöasetelmien kannalta.

– Herson on kriittinen alue, koska se on ainoa paikka Ukrainassa, jossa Venäjällä on joukkoja Dneprjoen länsipuolella, Ukraina kertoo.

Venäjä luonnollisesti haluaa pitää sillanpääasemansa. Ukraina taas toivoo heittävänsä miehittäjät vähintään joen toiselle puolelle.

Jokien ylittäminen on tunnetusti vaikeaa, mistä Kremlin sotilaat saivat pataljoonan maksaneen oppitunnin Donetsjoella.

Tällä hetkellä Venäjä on keskittänyt merkittävän osan Ukrainassa olevista voimistaan Itä-Ukrainan Luhanskin alueen Severodonetskin kaupungin ja sen lähistöllä olevien alueiden valtaamiseen.

Tämä taas on mahdollistanut Ukrainalle vastahyökkäyksen maan eteläosassa. Ukrainan isku on nyt jatkunut useita päiviä, eikä Venäjä ole voinut jättää sitä enää huomiotta.

– Venäläiset kiirehtivät varmistamaan elintärkeät huoltolinjat, joita ukrainalaiset uhkaavat, Institute for the Study of War (ISW) arvioi.

– Ukraina on tehnyt useita organisoituja vastahyökkäyksiä Inhuletsjoen itäpuolella, joka on hyvin lähellä avainteitä, jotka tukevat Venäjän pohjoisempia joukkoja, ISW jatkaa.

Videolla Venäjän miehistönkuljetusvaunu räjähtää – ilmeisesti miinaan ajettuaan.

Venäjä on tuhonnut useita siltoja alueella, mikä kertoo siitä, etteivät venäläiset usko pystyvänsä heittämään työntämään ukrainalaisia välittömästi takaisin.

Vetäytyvät joukot tuhoavat siltoja yleensä vain silloin, kun ne eivät usko itse tarvitsevansa niitä lähiaikoina.

Vaikka ukrainalaisjoukot eivät ole vielä saavuttaneet Venäjän huollon hyödyntämää valtaväylää, niin sen yksiköt ovat ISW:n arvion mukaan niin lähellä, että ne pystyvät häiritsemään liikennettä.

"Kourivat heikkouksia"

Yli kolme kuukautta kestänyt sota ei tunnetusti ole sujunut Venäjän suunnitelmien mukaisesti. Sodan ensiviikkoina Kremlin propagandaa uskollisesti toistaneet venäläiset sotablogaajat ovat hekin muuttuneet jonkin verran kriittisemmiksi.

Yli 100 000 seuraajalle sodasta kertova Telegram-kanava Dmitriyev totesi, että Ukraina on täysin kykenevä tekemään "kivuliaita ja viiltäviä iskuja" Hersonin, Harkovan ja Zaporizzjan alueilla heinä-elokuussa, koska Venäjälllä ei ole näillä alueilla riittävää puolustusta.

Niin ikään sodasta blogaava Igor Girkin puolestaan kirjoitti, että Hersonin alueella ukrainalaisjoukot "kourivat (Venäjän puolustuksen) heikkouksia".

ISW:n arvion mukaan sotablogaajat ovat nyt alkaneet kritisoida käytännössä sitä, että Venäjän sodanjohto riskeeraa aluevaltaukset muilla suunnilla Donbassin hyökkäyksen vuoksi.

Etelä-Ukrainassa Venäjä on yhä jatkanut puolustusasemiensa linnoittamista. Etelä-Ukrainan hallussa pitäminen on Venäjän keskeinen tavoite, sillä se takaa maayhteyden Krimin niemimaalle, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014.

Vaikka Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on viime viikkoina todennut useita kertoja, että tilanne Itä-Ukrainassa on "hyvin vaikea", niin torstaina hän Reutersin mukaan sanoi, että konfliktin "käännekohta" on mahdollinen, jos Ukraina saa lisää aseapua.