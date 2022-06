Ukraina täytti somen sotavideoilla heti, kun Venäjä oli vyörynyt rajan yli – sitten kuvatulva tyssäsi täysin: "Tajuttiin, että on syytä miettiä tarkkaan, mitä jakaa"

Venäjä kielsi Krimillä puhelimet

Ukrainan sota ei ole ensimmäinen sota, jossa sosiaalista mediaa on hyödynnetty vihollisen tuhoamiseksi ja propagandan levittämiseksi, kirjoittaa brittilehti Economist .

Esimerkkejä riittää. Somesta on ongittu tietoa esimerkiksi Israelissa ja Syyriassa. Krimin miehityksen aikaan Venäjä kielsi sotilaitaan kantamasta älypuhelimia rintamalla turvallisuus- ja paikannussyistä, Economist kertoo.

Ukrainan sota on Economistin mielestä kuitenkin kirkkain esimerkki siitä, miten some on muuttanut tapaa kertoa sodasta sekä ymmärtää ja kokea sitä.