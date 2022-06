Sotilaiden kypäräkameravideot näyttävät Severodonetskin katutaisteluiden kaaoksen ja kiväärien sarjatulen – Venäjä ehdottaa antautumista

Sota Ukrainassa jatkuu neljättä kuukautta ja vaikka taisteluita käydään myös esimerkiksi Harkovan ja Hersonin alueilla, on niiden painopiste tällä hetkellä Severodonetskissa.

100 000 asukkaan Severodonetskissa rintamalinja on viime viikkoina muuttunut useita kertoja.

Jutun alussa oleva video on ytimekäs esimerkki kaupunkisodan kaaoksesta. Siinä on yhdistetty materiaalia ukrainalaisjoukkojen kameroista, jotka todennäköisesti on kiinnitetty kypäriin. Video on CNBC-uutiskanavan mukaan peräisin vapaaehtoisten ulkomaalaissotilaan ja poliisin kameroista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Videolla muun muassa näkyy sotilas ampumassa rynnäkkökiväärillään pahoin pommitetun Severodonetskin keskellä.

Suurin osa Severodonetskista on Venäjän hallinnassa, toteaa Britannian puolustusministeriö. Kaupunkitaisteluiden luonteeseen kuitenkin kuuluu, etteivät rintamalinjat ole erityisen suoria ja ukrainalaissotilaiden vastarintapesäkkeitä voi olla alueilla, jotka ovat jo pääosin Kremlin sotilaiden hallussa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:19 Venäjän pelättyjen termobaaristen pommien paineaallot pyyhkivät videolla Ukrainan asemia.

Severodonetskin vahvin ukrainalaislinnoitus on mitä ilmeisimmin Azotin kemikaalitehdasalueella, jossa on Ukrainan antamien tietojen mukaan sotilaiden lisäksi noin 500 siviiliä.

– Azotissa ihmiset eivät enää pysy (pommituksen aikaan) suojassa, koska he ovat henkisesti niin loppu, sanoo alueen kuvernööri Serhi Haidai.

Aiemmin Mariupolissa Azovstalin terästehdasalueella piiritettyinä olleet joukot tekivät pitkään vastarintaa ja sitoivat näin satamakaupunkiin itseään huomattavasti suuremman määrän venäläissotilaita. Mariupol antautui toukokuun puolivälissä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka Ukraina on arvioinut venäläistappioita läpi sodan sekä sotilaiden että kaluston osalta, on se ollut hyvin vaitonainen omista menetyksistään. Viime aikoina maa on myöntänyt menettävänsä tällä hetkellä 100–200 sotilasta per päivä.

Oletettavaa on, että suurin osa Ukrainan tappioista tulee tällä hetkellä Itä-Ukrainan taisteluista ja nimenomaan Severodonetskin alueelta. Venäjä ei ole kommentoinut omia menetyksiään.

– Olemme pitäneet puolemme…mitä enemmän tappioita vihollinen kärsii, sitä vähemmän sillä on voimia jatkaa hyökkäyksiään, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistaina.

Severodonetsk on tärkeä – vai onko?

Severodonetskilla on kokoaan enemmän merkitystä sekä Venäjälle että Ukrainalle. Se on toiminut Ukrainan hallitseman Luhanskin alueen hallintokeskuksena vuodesta 2014 lähtien, jolloin Venäjän tukemat separatistit valloittivat Donetskin kaupungin.

Severodonetsk on myös suurin niistä Luhanskin alueen asutuskeskuksista, joita Ukraina edes jossain määrin vielä hallitsee.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:54 Video näyttää, kuinka kamikazedrone kuvaa viimeisen lentonsa ja tuhoaa tankin.

Toisaalta yhdysvaltalainen sotahistorioitsija Frederick W. Kagan totesi Time-lehden julkaisemassa näkökulmakirjoituksessa, että "Venäjän voimannäyttö Severodonetskissa on harhaa", eikä kaupunki ole ratkaiseva paikka kokonaisuuden kannalta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Venäjän hyökkäys Luhanskissa on diktaattorin epätoivoinen riski, jossa laitetaan peliin viimeinen hyökkäysvoima pyrkimyksenä rikkoa vihollisen taistelutahto, Kagan kirjoittaa.

Kaganin mukaan Severodonetskin hyökkäys on "Venäjän informaatio-operaatio taistelun muodossa".

Sen tarkoituksena on hänen mukaansa luoda kuva siitä, että Ukrainan hyökkäyksessä pahoin epäonnistunut Venäjä on saanut asevoimansa kuntoon ja ottaa nyt yliotteen puolustajasta.

– Tämä kuva on harhaa. Venäjän armeija on yhä enemmän loppuun kulutettu joukko, joka ei pysty saavuttamaan selvää voittoa, jos ukrainalaiset jatkavat puolustamista, hän uskoo.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:25 Venäjän kehittynein panssarivaunu T-90M "Läpimurto" kohtaa voittajansa Ukrainan armeijan jakamalla videolla.

Sillat poikki – evakuointeja yritetään silti

Artikkelin alun videolla näkyy, miten siviilejä ainakin yritetään evakuoida Severodonetskista.

Satelliittikuvat ovat vahvistaneet, että kaikki kolme Severodonetskiin johtavaa siltaa on tuhottu. Siitä huolimatta Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä yhä evakuoimaan siviilejä kaupungista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Azotin kemikaalitehdasalueella olevat 500 siviiliä ovat siellä olevien sotilaiden tavoin piiritettynä, venäläislähteet väittävät ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan.

– Heidän tulee lopettaa järjetön vastarinta ja laskea aseet, sanoi Venäjän puolustushallintokeskuksen johtaja Mikhail Mizintsev Reutersin mukaan.

Jos Azot antautuu, päästetään siviilit pois tehdasalueelta humanitaarista käytävää pitkin, Mizintsev lisäsi.