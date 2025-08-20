Bloombergin lähteet: Noin 10 maata olisi valmiita lähettämään sotilaitaan Ukrainaan

Valkoinen talo on vahvistanut, että Putinin ja Zelenskyin tapaamisen valmistelut ovat käynnissä.

Keskustelut Ukrainalle tarjottavien turvatakuiden tarkemmasta sisällöstä alkavat pikku hiljaa tuottaa hedelmää, kertoo uutistoimisto Bloomberg omiin lähteisiinsä nojaten.

Tällä hetkellä noin kymmenen maata olisi valmiita lähettämään omia joukkojaan Ukrainaan, kertovat asiaa tuntevat lähteet Bloombergin mukaan.

Niin kutsutun halukkaiden koalition etäkokouksessa Euroopan maat puhuivat Bloombergin mukaan erityisesti Britannian ja Ranskan joukkojen lähettämisestä Ukrainaan osana rauhansopimusta.

Bloombergin mukaan turvatakuiden sisältö valmistunee niinkin nopeasti kuin tämän viikon aikana.

Aiemmin julkaistussa Fox Newsin haastattelussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että jotkut Euroopan maat ovat halukkaita lähettämään joukkoja Ukrainaan.

Trump vakuutti haastattelussa, että Yhdysvallat ei itse aio lähettää joukkojaan Ukrainaan. Sen sijaan Yhdysvallat olisi halukas auttamaan heitä muilla tavoin, mahdollisesti ilmateitse, hän sanoi.

Suomi osallistui sotilaskokoukseen

Tiistai-iltana paikallista aikaa myös Yhdysvaltain asevoimien komentaja Dan Caine järjesti kokouksen Ukrainan tilanteesta eurooppalaisten kollegoidensa kanssa Washingtonissa.

Asiasta uutistoimisto AFP:lle kertoi yhdysvaltalainen puolustusviranomainen. Lähteen mukaan asevoimien päälliköiden oli tarkoitus keskustella parhaista vaihtoehdoista mahdolliselle Ukrainan rauhansopimukselle.

Fox Newsin mukaan tapaamisessa keskusteltiin mahdollisista turvatakuista Ukrainalle. Viranomaiset vahvistivat Fox Newsille, että kokouksessa oli Suomen puolustusvoimien edustaja sekä Saksan, Britannian, Ranskan ja Italian asevoimien päälliköt.

Kasvotusten pidetty tapaaminen edelsi sotilasliitto Naton keskiviikkona järjestettävää videokokousta. Yhdysvaltain Cainen on määrä osallistua myös Naton kokoukseen.

Naton Euroopan joukkojen komentaja, kenraali Alexus Grynkewich antaa keskiviikon videokokouksessa liittolaismaiden sotilasjohdolle päivityksen ajankohtaisesta turvallisuusympäristöstä.

Putinin ja Zelenskyin tapaaminen valmisteilla

Trump tapasi maanantaina Valkoisessa talossa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin sekä muita eurooppalaisjohtajia. Neuvotteluissa keskusteltiin muun muassa turvatakuista Ukrainalle.

Trump soitti maanantaina myös Venäjän presidentti Vladimir Putinille ja kertoi neuvottelujen jälkeen alkaneensa valmistella tapaamista Putinin ja Zelenskyin välillä. Tämän jälkeen järjestettäisiin kolmenvälinen kokous Putinin, Zelenskyin ja Trumpin kesken.

Valkoinen talo vahvisti maanantaina, että tapaamisen valmistelut ovat käynnissä ja molemmat presidentit ovat ilmaisseet valmiutensa tapaamiseen.

Unkari haluaa isännöidä

Putinin ja Zelenskyin mahdollisen tapaamisen paikoiksi on väläytelty medioissa Sveitsin Geneveä, Turkin Istanbulia ja Unkarin Budapestia. Myös Itävalta on ilmoittanut olevansa valmis isännöimään tapaamisen Wienissä.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Trump soitti maanantaina Washingtonin-kokouksen jälkeen Unkarin pääministerille Viktor Orbanille. Orban on Trumpin läheinen liittolainen sekä yksi harvoista Venäjää myötäilevistä eurooppalaisista valtionjohtajista.

Bloombergin lähteiden mukaan Trump soitti Orbanille keskustellakseen siitä, miksi tämä estää Ukrainan liittymisneuvotteluita Euroopan unioniin. Lähteet kertovat, että eurooppalaisjohtajat pyysivät Trumpia käyttämään vaikutusvaltaansa Orbaniin, jotta tämä luopuisi Ukrainan EU-jäsenyyden vastustuksesta.

Puhelun aikana Unkari ilmoitti olevansa kiinnostunut isännöimään Putinin ja Zelenskyin mahdollista tapaamista.

