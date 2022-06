Venäjä päätti keskittyä Severodonetskiin – Ukraina haistoi tilaisuuden ja hyökkäsi: "Hyödyntää Putinin päätösten luomia heikkouksia"

Luhanskin alueen kuvernöörin Serhiy Haidain mukaan Venäjä on vallannut Severodonetskista noin 70 prosenttia, kertoo brittilehti The Guardian. Kaupungin hallinnasta on käyty raskaita taisteluita viime viikosta lähtien.

Kaupungin sotilas- ja siivilihallintoa johtava Oleksandr Stryuk puolestaan arvioi, että Venäjän hallussa on nyt noin 60 prosenttia Severodonetskista, kun taas Ukrainalla on käsissään 30 prosenttia, uutisoi Reuters. Jäljelle jäävät 10 prosenttia ovat ei-kenenkään maata.

– Osa ukrainalaisjoukoista on vetäytynyt parempiin, aiemmin valmisteltuihin asemiin, Haidai sanoo.

Severodonetsk on keskeinen puolustusasema Itä-Ukrainan pullistumassa, mikä tekee siitä strategisesti tärkeän. Ennen sotaa kaupungissa asui noin 100 000 ihmistä.

Kaupungin arvo on tällä hetkellä kuitenkin enemmän poliittinen ja symbolinen kuin strateginen, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Severodonetsk on viimeinen Luhanskin alueen suuri kaupunki, jota ukrainalaisjoukot vielä hallitsevat.

0:17 Videolla venäläinen miehistönkuljetusvaunu räjähtää, ilmeisesti miinaan osuttuaan.

Eri sotilasasiantuntijat ovat jo viikkojen ajan spekuloineet, milloin Ukraina tyhjentää Itä-Ukrainan pullistuman. Severodonetskista ja muista pullistumassa olevista alueista luopuminen lyhentäisi rintamaa reilusti ja poistaisi ilmeisen motituksen riskin.

Latvialainen Meduza-media uutisoi viime viikolla Kreml-lähteisiin nojaten, että Venäjällä on minimi ja maksimi sodan tavoitteiden suhteen. Maksimi on Kiovan valloitus. Minimi on Donbassin miehittäminen. Jotta edes minimi toteutuu, täytyy Venäjän lipun liehua Severodonetskissa ja muualla Luhanskissa.

Ukrainan vastarinta on ollut kovaa. Vaikka presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan tilanne Itä-Ukrainassa on ollut jo jonkin aikaa "hyvin vaikea", ei läpimurtoja ole syntynyt.

Ukraina "välttänyt Putinin virheen toistamisen"

Viimeistään viime viikosta lähtien on ollut selvää, että etunenässä Severodonetskin valloitus on Venäjän armeijan tavoite numero yksi. Siitä luopuminen ei ole Ukrainallekaan symbolisesti helppoa. Luhanskissa on taisteltu vuodesta 2014 lähtien.

Ukrainan arvio on, että Venäjä hyökkää Severodonetskissa noin 10 000 sotilaalla. Alueelle on lisäksi keskitetty merkittävä osa Venäjällä vielä käytössään olevasta panssarikalustosta, tykistöstä ja pitkän kantaman raketinheittimistä.

Myös Ukrainan olisi ollut mahdollista ISW:n arvion mukaan lähettää Itä-Ukrainan kutistuvaan pullistumaan yhä enemmän reservejä.

Tämän tekemättä jättämisestä Ukrainan johtoa on myös kritisoitu. ISW näkee toisin. Sen mukaan Ukraina on ilmeisesti "viisaasti päättänyt välttää Putinin virheen".

– Ukrainalaiset ovat vetäytyneet Severodonetskista sen sijaan, että he olisivat taistelleet loppuun saakka. Tämä on antanut venäläisille tilaisuuden edetä suhteellisen nopeasti, ISW katsoo.

ISW pitää Ukrainan sodanjohdon ratkaisua "kivuliaana, mutta järkevänä".

– Ukrainan täytyy pitää huolta rajoitetuista voimavaroistaan ja keskittyä saamaan takaisin kriittisiä alueita sen sijaan, että he puolustaisivat maa-aluetta, jonka hallinta ei määritä sodan lopputulosta tai sodan uudelleen aloittamista, ISW katsoo.

Tästä syystä Herson kriittinen alue

Sen sijaan, että Ukraina olisi työntänyt yhä lisää joukkoja Itä-Ukrainaan, päätti se aloittaa vastahyökkäyksen Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella.

Tämä kertoo siitä, että Ukrainan armeijalla kyllä on taistelukelpoisia reservejä, mutta se käyttää sotilaallista voimaansa muualla kuin Severodonetskin suunnalla.

Ajatushautomo ISW katsoo Hersonin alueen olevan hyökkäyssuuntana järkevä.

– Herson on kriittinen alue, koska se on ainoa paikka Ukrainassa, jossa Venäjällä on joukkoja Dneprjoen länsipuolella, Ukraina kertoo.

Venäjä haluaa pitää sillanpääasemansa. Siitä on paljon iloa, jos Kreml jossain vaiheessa päättää jatkaa hyökkäystä Etelä-Ukrainassa. Toukokuussa Kremlin sotilaat saivat arviolta pataljoonan verran sotilaita ja kalustoa maksaneen opetuksen joenylityksen vaikeudesta Donetsjoella.

Jos taas Ukraina onnistuu Hersonin suunnalla, parantuvat maan puolustusasemat kertaheitolla.

– Jos Putin on päättänyt keskittää kaikki saatavilla olevat joukot ja voimavarat epätoivoiseen ja veriseen yritykseen valloittaa alueita Itä-Ukrainassa, niin hänelle jää käteen pääosin symbolisia saavutuksia, ISW katsoo.

– Ukrainan jatkuvat onnistuneet vastahyökkäykset Hersonissa kertovat siitä, että Ukrainan sotilasjohto ymmärtää tämän tosiasian. He hyödyntävät niitä heikkouksia, jotka Putinin päätökset ovat luoneet, ISW jatkaa.