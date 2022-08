Ukrainan vastahyökkäyksestä tihkuu tietoa: Kenraalit ennustavat brutaalia kaupunkisotaa – "Riittääkö venäläisten taisteluhenki?"

Vastahyökkäystä on odotettu pitkään. Siihen on eri arvioissa asetettu paljon odotuksia ja julkisessa keskustelussa myös toivoa.

"Se kauan odotettu?", kommentoi Suomen entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri Ukrainan ilmoitusta vastahyökkäyksen alkamisesta.

Varmaa tietoa vastahyökkäyksen suunnista, käytettävästä voimasta ja tavoitteista on vaikea saada. Ukraina on painottanut, että tapahtumia todistavien on nyt aika olla hiljaa. Venäläisille ei haluta antaa vihjeitä tulevasta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ukraina on kuitenkin väittänyt, että se on kyennyt murtamaan Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan. Tätä ei ole vahvistettu.

Vaikka ensimmäinen puolustuslinja olisi murtunut, ei se tarkoita samaa asiaa kuin läpimurto. Venäjän on raportoitu valmistelleen Etelä-Ukrainassa puolustusasemia jo hyvän aikaa. Ennalta valmistellut puolustuslinjat ovat käytännössä aina syviä ja sisältävät useita kerroksia.

– Haastavat taistelut ovat vielä edessä. Ukraina tuskin haluaa kuluttaa joukkojaan rintamahyökkäyksissä linnoitettua vihollista vastaan kuten Venäjä on tehnyt, Toveri arvioi Twitterissä.

– Etenkin Hersonin kaupunki on vaikea vallattava. Venäjä on linnoittanut asemia ja pyrkinee pitämään kaupungin sillanpäänä, Toveri jatkaa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:28 Räjähdys tankin kyljessä: Ohjus ehtii vain vilahtaa Ukrainan julkaisemalla videolla.

Herson oli ennen Venäjän suurhyökkäyksen alkua noin 300 000 asukkaan kaupunki, jonka Kremlin sotilaat onnistuivat valtaamaan heti sodan alkuvaiheessa. Vertailun vuoksi rauhan aikaan non 100 000 asukkaan Severodonetskista taisteltiin viikkoja.

– Talvi painaa kohta päälle. On suuri riski, että vaikka Ukraina saisi jotain menestystä nyt, niin talven tullen taistelut vähän hiipuvat, ollaan asemasotavaiheessa ja varaudutaan kevääseen, jolloin taistelut varmasti taas kiihtyvät, Toveri kommentoi MTV Uutisille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Luvassa todennäköisesti tykkien taistelu

Kremlin sotatoimia kriittisestikin arvioinut Itä-Ukrainan entinen separatistijohtaja ja epäilty sotarikollinen Igor Girkin on jo valmis vetämään nyt saatavilla olevien tietojen perusteella johtopäätöksiä Ukrainan armeijan aikeista.

– Vihollisen hyökkäyssuunnitelma on suunnilleen selkeä: he pyrkivät piirittämään ja lyömään Hersonin itäpuolella olevat joukkomme Dnepr- ja Inhulets -jokien välisellä alueella, Girkin kirjoittaa Telegramissa.

Kyse voisi olla mini-Falaisesta, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkoja komentanut Mark Hertling. Länsiliittoutuneet motittavat toisessa maailmansodassa Falaisen mottiin noin 60 000 saksalaista, joista noin 10 000 kuoli ja 50 000 otettiin vangeiksi.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

7:46 Putinin hävittäjille ilmaherruus on vain unelma - asiantuntijat kertovat miksi ilmasota on kompuroinut

Kenraalimajuri evp. Toveri puolestaan arvioi, että Ukrainan hyökkäys "varmaan pysähtyy viimeistään" juuri Dnepr-jokeen.

– Toisella puolella on paljon Venäjän reservejä ja ylimenohyökkäys olisi erittäin haastava, Toveri sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Venäjä todennäköisesti ryhmittää tykistönsä joen etelärannalle ja pyrkii kuluttamaan hyökkääjää. Toivottavasti Ukrainalla on riittävästi kykyä vastatykistötoimintaan, Toveri jatkaa.

Tykistöylivoima on ollut Venäjälle erittäin merkittävä ase läpi yli puoli vuotta kestäneessä sodassa. Ukraina on pyrkinyt tasoittamaan tätä tilannetta esimerkiksi raskailla HIMARS-raketinheittimillä tehdyillä iskuilla, joita on keskitetty paljolti juuri Venäjän ammusvarastoja vastaan.

"Onko venäläisten henki sellainen, että asemat pidetään?"

Erinäisistä isoista vastahyökkäyksistä on kuulunut huhuja jo keväästä lähtien, muistuttaa sotahistorioitsija ja sotakarttaa ylläpitävä Emil Kastehelmi.

– Ukraina on saanut alueella sodan aikana vapautettua useita kyliä pienemmissä operaatioissa. Tilanne on epäselvä ja koko alueen vapauttamiseen on pitkä matka, joten vielä kannattaa suhtautua maltillisesti, Kastehelmi kirjoittaa Twitterissä.

Elokuun alussa Kastehelmi totesi, että vaikka medioissa on toisteltu tarinaa kymmeniä kyliä takaisin vallanneesta Ukrainan armeijasta, niin viime kuukausina vastahyökkäys ei ole "tosiasiassa edennyt juuri lainkaan".

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:27 Ukraina väittää videon näyttävän, miten venäläiskone putosi alas taivaalta tulipallon lailla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lähipäivät varmasti antavat osviittaa siitä, miten Ukrainan hyökkäykselle nyt käy. Pekka Toveri muistuttaa asutuskeskustaisteluiden vaativuudesta.

– Asutuskeskuksissa on yhtä vaikea hyökätä niin ukrainalaisten kuin venäläisten. Ei ole mikään helppo homma, jos venäläisten puolustus pitää. Toinen juttu on, onko venäläisten moraali ja henki sellainen, että asemat pidetään, Toveri pohtii.

– Kuten on nähty sekä Mariupolissa että Severodonetskissa, kun venäläiset käyvät asutuskeskustaistelua, niin isompikin asutuskeskus käytännössä tuhoutuu täysin, hän jatkaa.

Raskaita taisteluita odottaa myös australialainen kenraalimajuri evp. Mick Ryan.

– Jos kyse on (laajasta) Ukrainan vastahyökkäyksestä, niin voimme odottaa erittäin kovia ja brutaaleja lähitaisteluita tulevina päivinä, Ryan kommentoi Twitterissä.

– Venäjän reaktio tulee olemaan kiinnostava. Kannattaa seurata tarkkaan, kuinka he yhdistävät taktisen ja operatiivisen tason vastauksensa.

Ryan myös muistuttaa, että ensimmäiset raportit sotatapahtumista ovat usein "vääriä tai harhaanjohtavia".