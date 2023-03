Venäjän tankkitappiolukujen läpivalaisu paljastaa puna-armeijan täydellisen uudistumisen olleen Kremlin satu

Venäjä on pitkin Ukrainan sotaa tuonut rintamalle yhä vanhempaa kalustoa. Viime vuonna erityisesti T-62-panssarivaunujen rintamalle kuljettaminen keräsi huomiota , sillä se oli yhdenlainen symboli Venäjän kärsimille valtaville vaunutappioille.

Neuvostoliitto tiettävästi lopetti T-62-tankkien valmistamisen vuonna 1975. Venäjä on menettänyt niitä Ukrainassa julkisesti saatavilla olevan kuva- ja videomateriaalin perusteella ainakin 73 kappaletta, raportoi Oryx .

Reilun vuoden kestäneen suurhyökkäyksensä aikana Venäjä on menettänyt Oryxin mukaan 1871 panssarivaunua, joista 550 on päätynyt Ukrainan sotasaaliiksi.

Todelliset tappiot ovat todennäköisesti suurempia, sillä kaikkia Venäjän menettämiä panssarivaunuja tuskin on saatu kuvattua. Ukraina väittää luvun olevan liki 3 574 , Venäjä ei ole yksityiskohtaisesti tappioitaan juuri kommentoinut.

Oryxin panssarivaunutappiolistauksesta tekee erityisen kiinnostavan sen yksityiskohtaisuus. Oryx on nimittäin pyrkinyt tunnistamaan kaikkien Venäjän menettämien panssarivaunujen tyypin.

Aina tunnistaminen ei ole ollut mahdollista esimerkiksi siksi, että tankin kärsimät vauriot ovat olleet liian suuria tai kuva on ollut epäselvä. Kategorian "tuntematon" alle Oryx on listannut 215 Venäjän menettämää panssarivaunua.

Vaikka Oryxin listaamat panssaritappioluvut eivät ole täydelliset, ovat ne riittävän kattavat, jotta niiden avulla voidaan tehdä vähintäänkin vahvasti suuntaa antavia päätelmiä siitä, millaisella panssarikalustolla Venäjä on Ukrainassa sotinut.

Armeijan modernisointi on osin myytti

Venäjän tankkitappioluvut osoittavat, että maan armeijan nykyaikaistaminen on ollut ainakin jossain määrin myytti, jota Kreml on pönkittänyt, ja jota moni länsimainenkin sotilasasiantuntija toisteli faktana ennen Venäjän suurhyökkäystä.

Osa Neuvostoarmeijan kalustosta jäi entisiin itäblokin valtioihin, kuten Ukrainaan. Siitä huolimatta määrällisesti Venäjällä on ollut 1990-luvultakin lähtien paljon kalustoa.

Kaluston ylläpidon sen sijaan tiedetään olleen Venäjän armeijan nälkävuosina heikkoa, minkä vuoksi merkittävä määrä esimerkiksi panssarivaunuja on kulunut ajan saatossa ulkovarastoissa jopa korjauskelvottomiksi.

Presidentti Vladimir Putinin aikana Venäjä on syytänyt armeijan modernisointiin rutosti ruplia. Armeijan budjetti on tosin ollut ilmeisen altis korruptiolle. Joka tapauksessa lukuisissa länsiarvioissa, mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulussa, uskottiin ennen suurhyökkäystä Venäjän "sotilaallisen voiman olevan valmis" .

Näin tappiot ovat uusien ja vanhojen tankkien välillä jakautuneet

Venäjän nykyisestä panssarikalustosta "kohtuullisen nykyaikaisiksi" voidaan nimittää T-72B3-, T-72B3M-, T-80BVM-, T-80U/UE/M, T-90A ja T-90M -tankkeja, kirjoittaa Panssari-ammattilehdessä Suomen panssariprikaatin entinen komentaja Pekka Toveri, joka on kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas.

Näitä vaunutyyppejä Venäjä on Oryxin aineiston mukaan menettänyt yhteensä 740. Näin ollen kohtuullisen nykyaikaisen panssarikaluston osa menetyksistä on vain noin 40 prosenttia Venäjän kaikista tankkitappioista.

Toisin sanoen noin 60 prosenttia Venäjän menettämistä panssarivaunuista on ollut enemmän tai vähemmän vanhentuneita.

Tankkitappiolukuja läpikäymällä käy joka tapauksessa selväksi, että merkittävä osa Venäjän Ukrainassa sotineista panssarivaunuista on ollut enemmän tai vähemmän vanhempaa kalustoa. Se ei ole väitetysti onnistuneen modernisoinnin läpikäyneen armeijan merkki.

Iäkkäämpää tuhottua venäläiskalustoa on kuvattu sodan ensipäivistä lähtien, jolloin Venäjä väitetysti soti parhailla joukoillaan. Näin ollen voidaan katsoa, että jo suurhyökkäyksen alussa Venäjän käyttämä kalusto on ollut ainakin osin vanhentunutta.

Oryxin lukujen mukaan Venäjä on menettänyt näitä vaunutyyppejä yhteensä 743. Yhteensä Venäjän menettämiä rynnäkkövaunuja on kuvattu 2 226 kappaletta. Uudemman rynnäkköpanssarikaluston osuus tappioista on siis noin 33 prosenttia.