Medvedev vei hätäviestin tankkitehtaalle: Tuotantoa lisättävä – Raportin mukaan Venäjä on menettänyt puolet vaunuistaan

Medvedevin viesti oli yksinkertainen: Panssarivaunujen ja muiden aseiden tuotantoa on lisättävä.

– Kuten tiedämme, vihollisemme (Ukraina) on kerjännyt ulkomailta sotilaslentokoneita, ohjuksia ja tankkeja, Medvedev totesi Reutersin mukaan.

All Over Press

All Over Press

ISW: "Tuotannon lisäämisen taustalla tappiot"

Länsimaiden aseavun ohella Medvedevin tankkitehdasvierailua todennäköisesti vauhditti se tosiasia, että Venäjän panssarinyrkki on kärsinyt Ukrainassa valtavat tappiot.

Venäjältä on hyökkäyssotansa aikana tuhoutunut 1 012 tankkia, minkä lisäksi Ukraina on vallannut 546 venäläisvaunua, raportoi kalustotappioita avoimista lähteistä saatavilla olevan kuvamateriaalin perusteella laskeva Oryx.

– Medvedev todennäköisesti puhui vastauksesta länsimaiden aseapuun peittääkseen sen tosiasian, että tuotannon lisäämisen taustalla ovat korkeat kalustotappiot, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).