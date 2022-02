Venäjän armeijaa pilkattiin pitkään – ei enää: "Nyt sotilaskoneisto on niin valmis, että he voivat esitellä sen"

Eversti Kajanmaa uskoo, että tilanne Venäjän ja Ukrainan rajalla etenee nyt "hieman rauhallisemmin" kuin mihin viime päivinä on totuttu.

– (Venäjä ottaa) alueet haltuun, odotetaan ja katsotaan. Valitettavasti voi olla, että Venäjä voi pitää alueet hallussa ilman, että siihen tehdään vastatoimia, ainakaan sotilaallisia, Kajanmaa arvioi.

Entä jos Venäjä päättää yrittää tunkeutumista pidemmälle Ukrainaan, esimerkiksi maan pääkaupunkiin Kiovaan, kuten Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on esittänyt mahdollisesti tapahtuvan.

– Kysymys on, puolustaako Ukraina tulitaukolinjaa, jos Venäjä lähtee viemään joukkoja yli, Kajanmaa sanoo.

Siihen Kajanmaa ei usko, että Ukraina aloittaisi minkäänlaisia sotilasoperaatioita separatistialueille, joiden niin sanotun itsenäisyyden Venäjän presidentti Vladimir Putin on nyt tunnustanut. Syykin on selvä.

– Ukrainalla ei ole siihen kykyä, Kajanmaa katsoo.

Sen sijaan Venäjän sotilaallisesta kyvystä länsimaat ovat Ukrainan kriisin myötä saaneet näyttävän oppitunnin, Kajanmaa toteaa.

– Venäjän sotilaallinen voima on valmis. Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien he ovat olleet vähän länsimaiden pilkan kohteena. Venäjän suorituskykyä on vähätelty, hän toteaa.

– Sitä on määrätietoisesti rakennettu aika isolla rahalla. Nyt sotilaskoneisto on niin valmis, että he voivat esitellä sen maailmalle politiikan työkaluna. Ja näyttävästi he sen tekivätkin, Kajanmaa jatkaa.

Kajanmaahan on tehnyt vaikutuksen Venäjän strateginen kuljetuskyky.

– He voivat kuljettaa joukkoja koko Venäjän alueella ja luoda painopisteen jonnekin aika nopeassakin ajassa. Puhutaan viikko- ja kuukausiluokassa, Kajanmaa toteaa.

– Sotataidollisesta näkökulmasta Venäjä on erittäin vahva. Heillä on myös poliittinen tahtotila tarvittaessa käyttää sitä. Selkeä signaali maailmalle, että Venäjä on niissä pelipöydissä, joissa Venäjä toivoo olevansa, Kajanmaa jatkaa.

0:49 Onko vahinkoeskalaation uhka olemassa? "Totta kai on mahdollisuus vahinkoihin, jopa kukkoiluun".