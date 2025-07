Putinin turvamies kantoi mukanaan yllättävää laitetta – Pekka Toveri: "Aika epätoivoiseksi menee"

Valkovenäläisjournalisti julkaisi mystisen videon Vladimir Putinin turvatoimista.

Maanpaossa oleva toimittaja Hanna Liubakova julkaisi tiistaiaamuna X-tilillään videon, jossa Venäjän presidentin Vladimir Putinin turvamies kantaa mukanaan varsin erikoisen näköistä laitetta.

MTV Uutisten selvityksen perusteella video on kuvattu Moskovan punaiselta torilta.

Liubakova itse epäilee, että kyseessä voisi olla jonkinlainen dronetorjuntajärjestelmä. Kenraalimajuri evp ja kokoomuksen europarlamentaarikko Pekka Toveri on samoilla linjoilla.

– Kyllähän tuo näyttää dronen torjuntalaitteelta. Kyseessä on siis useammalla propellilla varustettu drone, jota käytetään nimenomaan pienempien lennokkien ja dronejen torjuntaan.

Putinin huoli kasvaa?

Toverin mielestä on varsin erikoista, että joku kantaa vastaavaa laitetta mukanaan.

– Elektronisia häirintälaitteita on ajoneuvoissa tai mukana kannettavina nähty on päämiehien suojana, mutta en ole aikaisemmin nähnyt, että tuollaista (torjuntalaitetta) kannetaan selän takana.

Toveri korostaakin, että jos videolla näkyvälle laitteelle tulee käyttöä, niin suojatoimet ovat pettäneet pahasti.

– Kyllä siinä päämiehen suojaaminen on mennyt täysin pieleen, jos siinä joku rupeaa pussista kaivamaan dronen torjuntalaitetta. Toki kaikkea kannattaa yrittää, mutta aika epätoivoiseksi menee jos jää tämän varaan.

Salamurhayrityksissä droneja on käytetty aiemminkin, mutta Toverin mukaan moisen laitteen mukana kantaminen on lähinnä merkki sitä, kuinka huolissaan Putin on omasta turvallisuudestaan.

– Jos joku hyökkää lennokilla lyhyeltä etäisyydeltä, siinä on kohteella vain sekunteja aikaa reagoida. Ehtiikö turvamies edes saamaan torjuntadronea ilmaan ja ehtiikö se torjumaan riittävällä etäisyydellä? Toveri pohtii.

Katso erikoinen tilanne yllä olevalta videolta.